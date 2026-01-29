Рейтинг@Mail.ru
Трусова рассказала, как совмещает подготовку к ЧР и участие в телепроекте
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:47 29.01.2026
Трусова рассказала, как совмещает подготовку к ЧР и участие в телепроекте
Трусова рассказала, как совмещает подготовку к ЧР и участие в телепроекте - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Трусова рассказала, как совмещает подготовку к ЧР и участие в телепроекте
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Игнатова (Трусова) заявила, что у нее "не очень получается" совмещать... РИА Новости Спорт, 29.01.2026
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
аделия петросян
2026
спорт, александра игнатова (трусова), аделия петросян
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Аделия Петросян
Трусова рассказала, как совмещает подготовку к ЧР и участие в телепроекте

Трусова: не очень получается совмещать подготовку к ЧР и "Ледниковый период"

Александра Трусова
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Александра Трусова. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года в женском одиночном фигурном катании Александра Игнатова (Трусова) заявила, что у нее "не очень получается" совмещать подготовку к чемпионату России по прыжкам и участие в телепроекте "Ледниковый период".
Чемпионат России по прыжкам состоится 31 января - 1 февраля в Москве, это будет первый официальный турнир для Трусовой с ноября 2022 года.
"Как могу, так и готовлюсь, - сказала Трусова журналистам в ответ на вопрос о подготовке к чемпионату России по прыжкам. - Как удается совмещать все проекты? Не совсем получается, но я стараюсь".
Трусова добавила, что будет смотреть Олимпийские игры 2026 года в Италии, в которых выступят российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Трусовой 21 год, помимо серебра Олимпиады в Пекине, на ее счету бронза чемпионата мира, серебряная и бронзовая медали чемпионатов Европы.
Александра Трусов / Татьяна Тарасова - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Тарасова похвалила Трусову за прогресс на "Ледниковом периоде"
Фигурное катаниеСпортАлександра Игнатова (Трусова)Аделия Петросян
 
