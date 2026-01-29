Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация смогла прекратить активность сомалийских пиратов благодаря угрозе авиаударов, ранее примененных в отношении наркоторговцев в Западном полушарии.
"Таким образом, движению судов не мешают пираты, нападающие на наши корабли, да и не только на наши, а на корабли по всему миру. Я сказал: пусть это будет полезно для любой страны. Мы оказываем услугу всему миру", - сказал Трамп на заседании своего кабинета.
По его словам, США уведомили пиратов несколько месяцев назад о том, что их будет ждать та же судьба, что наркоторговцев в Западном полушарии.
Ранее США провели серию летальных авиаударов по лодкам, которые якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали критику со стороны многих конгрессменов, которые указывали на то, что администрации Трампа сначала нужно было получить разрешение от законодателей.
Трамп ранее заявил, что Сомали является не страной, а кучкой людей, убивающих друг друга.