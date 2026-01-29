Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов

ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация смогла прекратить активность сомалийских пиратов благодаря угрозе авиаударов, ранее примененных в отношении наркоторговцев в Западном полушарии.

Ранее США провели серию летальных авиаударов по лодкам, которые якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали критику со стороны многих конгрессменов, которые указывали на то, что администрации Трампа сначала нужно было получить разрешение от законодателей.