Рейтинг@Mail.ru
Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:09 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/tramp-2071092496.html
Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов
Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов - РИА Новости, 29.01.2026
Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация смогла прекратить активность сомалийских пиратов благодаря угрозе авиаударов, ранее примененных в... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T22:09:00+03:00
2026-01-29T22:09:00+03:00
в мире
сша
сомали
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250539_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b39fd7f73b7bd79889e1acf2faea7383.jpg
https://ria.ru/20260129/tramp-2071079321.html
https://ria.ru/20260129/tramp-2071075744.html
сша
сомали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/15/2069250539_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59184b60eaa19e128e1e4e162e8ac3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, сомали, дональд трамп
В мире, США, Сомали, Дональд Трамп
Трамп утверждает, что США смогли прекратить активность сомалийских пиратов

Трамп заявил, что его администрация прекратила активность сомалийских пиратов

© REUTERS / Jessica KoscielniakПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© REUTERS / Jessica Koscielniak
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его администрация смогла прекратить активность сомалийских пиратов благодаря угрозе авиаударов, ранее примененных в отношении наркоторговцев в Западном полушарии.
"Таким образом, движению судов не мешают пираты, нападающие на наши корабли, да и не только на наши, а на корабли по всему миру. Я сказал: пусть это будет полезно для любой страны. Мы оказываем услугу всему миру", - сказал Трамп на заседании своего кабинета.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп попросил Путина воздержаться от ударов по Киеву и другим городам
Вчера, 20:17
По его словам, США уведомили пиратов несколько месяцев назад о том, что их будет ждать та же судьба, что наркоторговцев в Западном полушарии.
Ранее США провели серию летальных авиаударов по лодкам, которые якобы перевозили наркотики. Эти действия вызвали критику со стороны многих конгрессменов, которые указывали на то, что администрации Трампа сначала нужно было получить разрешение от законодателей.
Трамп ранее заявил, что Сомали является не страной, а кучкой людей, убивающих друг друга.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Трамп оценил работу Уиткоффа и Кушнера по урегулированию на Украине
Вчера, 19:47
 
В миреСШАСомалиДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала