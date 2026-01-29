Рейтинг@Mail.ru
Трамп не помешает создать платежную систему БРИКС, считает экс-аналитик ЦРУ - РИА Новости, 29.01.2026
05:36 29.01.2026
Трамп не помешает создать платежную систему БРИКС, считает экс-аналитик ЦРУ
Трамп не помешает создать платежную систему БРИКС, считает экс-аналитик ЦРУ

© REUTERS / Jonathan ErnstДональд Трамп
© REUTERS / Jonathan Ernst
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет недоволен в случае появления платежной системы БРИКС, использующей цифровые валюты стран объединения, но не сможет помешать ее созданию, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что центробанк Индии предлагает странам БРИКС связать свои цифровые валюты для упрощения платежей. Это может снизить зависимость от доллара, а также вызвать недовольство Штатов, которые предостерегали от любых попыток обойти американскую валюту, указывается в материале.
На вопрос о том, был бы Трамп недоволен созданием такой системы, Джонсон ответил: "Да, разумеется".
"Но что он может сделать? США больше не контролируют все финансовые рычаги", - сказал Джонсон агентству.
Он указал, что на Западе для проведения трансграничных платежей до сих пор полагаются на систему SWIFT, однако она уступает современным цифровым аналогам, уже разработанным в других частях мира, например в Китае - одной из стран БРИКС.
"На самом деле, блокировка SWIFT для (банков - ред.) России была даже благом", - считает собеседник агентства.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году РФ, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Шестого января 2025 года правительство Бразилии, которая тогда председательствовала в БРИКС, объявило о вступлении Индонезии в межгосударственное объединение в качестве полноправного участника.
