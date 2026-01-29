Трамп не помешает создать платежную систему БРИКС, считает экс-аналитик ЦРУ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет недоволен в случае появления платежной системы БРИКС, использующей цифровые валюты стран объединения, но не сможет помешать ее созданию, выразил мнение в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.