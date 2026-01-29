Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный суд России отправил на пересмотр дело по иску жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила банковский кредит под влиянием мошенников, списавших с ее счета более 1,3 миллиона рублей, сообщили в судебной инстанции.
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании недействительным кредитного договора, заключенного под влиянием мошенников. Истица пояснила, что с ней по телефону связался неизвестный, которому она назвала код из смс-сообщения якобы для отмены оформленного кредита. В действительности же эта комбинация цифр являлась согласием на его получение. Узнав необходимую информацию, злоумышленники списали со счета клиентки банка более 1,3 миллиона рублей.
Обманутая женщина указала, что ее ввели в заблуждение, и она не имела намерения оформлять кредит. Банк, несмотря на сомнительный характер заключения договора и последующего перевода денег равными частями на разные счета, не принял мер по пресечению этой деятельности и защите прав клиентки. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, полагая, что клиентка дала согласие на заключение сделки, получила деньги и имела возможность принять взвешенное решение. Дело дошло до Верховного суда.
"Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ согласилась с доводами истицы, отменила решения нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.
Сама истица пояснила на заседании Верховного суда РФ, что позвонивший ей мужчина многое знал о ней, включая паспортные данные.
"Мужчина, неизвестный мне, позвонил и сказал о том, что "на ваше имя заключен кредит, и чтобы от него отказаться, нужно код продиктовать". Он был на связи со мной, он мне просто сказал: "Если вы не хотели кредит оформлять, давайте отменим его"… Он сообщил мои паспортные данные, он сообщил до копейки сумму кредита. И я поверила. То есть меня это ввело в заблуждение", - приводятся слова истицы в сообщении Верховного суда РФ в канале на платформе Max.