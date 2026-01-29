Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов

Обманутая женщина указала, что ее ввели в заблуждение, и она не имела намерения оформлять кредит. Банк, несмотря на сомнительный характер заключения договора и последующего перевода денег равными частями на разные счета, не принял мер по пресечению этой деятельности и защите прав клиентки. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, полагая, что клиентка дала согласие на заключение сделки, получила деньги и имела возможность принять взвешенное решение. Дело дошло до Верховного суда.

"Мужчина, неизвестный мне, позвонил и сказал о том, что "на ваше имя заключен кредит, и чтобы от него отказаться, нужно код продиктовать". Он был на связи со мной, он мне просто сказал: "Если вы не хотели кредит оформлять, давайте отменим его"… Он сообщил мои паспортные данные, он сообщил до копейки сумму кредита. И я поверила. То есть меня это ввело в заблуждение", - приводятся слова истицы в сообщении Верховного суда РФ в канале на платформе Max.