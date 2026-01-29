Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sud-2071077904.html
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов - РИА Новости, 29.01.2026
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов
Верховный суд России отправил на пересмотр дело по иску жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила банковский кредит под влиянием мошенников, списавших с ее... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T20:07:00+03:00
2026-01-29T20:07:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_0:214:3169:1996_1920x0_80_0_0_b0a93b2f16b7a58484c1d65809ffc593.jpg
https://ria.ru/20260129/sud-2070994091.html
https://ria.ru/20260129/sud-2070946209.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062412821_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_4a269eb8b193197c5a6681563812a2db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов

Верховный суд встал на сторону петербурженки, оформившей кредит из-за мошенников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВерховный суд России в Москве
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Верховный суд России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Верховный суд России отправил на пересмотр дело по иску жительницы Санкт-Петербурга, которая оформила банковский кредит под влиянием мошенников, списавших с ее счета более 1,3 миллиона рублей, сообщили в судебной инстанции.
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в суд с иском о признании недействительным кредитного договора, заключенного под влиянием мошенников. Истица пояснила, что с ней по телефону связался неизвестный, которому она назвала код из смс-сообщения якобы для отмены оформленного кредита. В действительности же эта комбинация цифр являлась согласием на его получение. Узнав необходимую информацию, злоумышленники списали со счета клиентки банка более 1,3 миллиона рублей.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд изъял у экс-инспектора полпредства имущество на 28 миллиардов рублей
Вчера, 14:50
Обманутая женщина указала, что ее ввели в заблуждение, и она не имела намерения оформлять кредит. Банк, несмотря на сомнительный характер заключения договора и последующего перевода денег равными частями на разные счета, не принял мер по пресечению этой деятельности и защите прав клиентки. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, полагая, что клиентка дала согласие на заключение сделки, получила деньги и имела возможность принять взвешенное решение. Дело дошло до Верховного суда.
"Коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ согласилась с доводами истицы, отменила решения нижестоящих судов и отправила дело на новое рассмотрение", - сказали в пресс-службе.
Сама истица пояснила на заседании Верховного суда РФ, что позвонивший ей мужчина многое знал о ней, включая паспортные данные.
"Мужчина, неизвестный мне, позвонил и сказал о том, что "на ваше имя заключен кредит, и чтобы от него отказаться, нужно код продиктовать". Он был на связи со мной, он мне просто сказал: "Если вы не хотели кредит оформлять, давайте отменим его"… Он сообщил мои паспортные данные, он сообщил до копейки сумму кредита. И я поверила. То есть меня это ввело в заблуждение", - приводятся слова истицы в сообщении Верховного суда РФ в канале на платформе Max.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Суд арестовал активы двух цементных заводов на Кубани
Вчера, 11:55
 
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала