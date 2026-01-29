"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну

Пока миру рассказывали про иранские протесты, внутри США началась такая буза, которую сами же американцы сравнивают с гражданской войной. А привела к ней попытка президента выполнить свое предвыборное обещание и разобраться с нелегальными мигрантами.

В конце прошлого года внимание Вашингтона привлекла системная коррупция в сомалийской диаспоре Миннеаполиса. Выходцы из африканской страны годами получали федеральные субсидии и гранты на детские сады, стартапы, предприятия малого бизнеса и организацию детского питания, однако все эти деньги оказались украдены, а ни один проект так и не был осуществлен.

В Вашингтоне считают, что ушлые сомалийцы наказали федеральный бюджет на миллиарды долларов. Демократический губернатор Миннесоты Тим Уолц, бессменно руководящий штатом с 2018 года, говорит, что это все преувеличение, а сам он вообще не в курсе.

Тогда Вашингтон отправил в Миннеаполис агентов иммиграционной полиции США (ICE). Федералы начали задерживать сомалийцев. Мэр и губернатор вступились за жителей города. Леволиберальная общественность вышла на протесты в защиту своих новых соотечественников.

Дело в том, что сомалийцы живут сплоченной общиной в Миннеаполисе начиная с 1990-х. Занятый ими центральный район местные ласково называют "маленьким Могадишо". На днях журналисты Fox News рискнули поехать туда и выпустить репортаж об этом этническом анклаве. В заброшенных бизнес-центрах оборудованы мечети и молельные комнаты. Все вывески написаны на арабском языке. Традиционные американские рестораны, бары, джаз-клубы давно закрыты — работают лишь кафе африканской кухни. В них сидят мужчины в традиционной одежде, мимо них проходят женщины в хиджабах и никабах. Английской речи на улицах практически не слышно. Наркотики, организованный криминал, власть банд — таков маленький Могадишо.

Для либеральных жителей Миннеаполиса — это жемчужина мультикультурности. Для Трампа и его команды — символ замещения американского населения мигрантами. Эти два подхода и схлестнулись на улицах города.

Местные СМИ и активисты нападали на федеральных агентов, клеймили их фашистами, снимали на видео, пытались отбивать у них задержанных. Нервы федералов не выдержали. Сначала ими была убита активистка Рене Гуд — белая женщина, мать троих детей. Потом тоже среди бела дня они застрелили другого протестующего — белого медика Алекса Претти.

В ответ на улицы вышли тысячи протестующих. Они бузят, выкрикивают обидные кричалки, поджигают урны, переворачивают машины, пытаются нападать на полицейских. Те в ответ щедро применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Центр Миннеаполиса превратился в грязную опасную помойку — он выглядит точно так же, как в 2020 году, когда здесь началась движуха после гибели чернокожего Джорджа Флойда.

Трамп обещает привести в действие "Закон о восстании" и вывести на улицы армию. В ответ губернатор Миннесоты привел в боевую готовность Нацгвардию штата и потребовал от агентов ICE убраться вон.

Миннесота расколота практически пополам — выборы здесь выигрывают демократы, но у республиканцев тоже большая поддержка. Сегодня демократы оголтело расчеловечивают своих противников. Сомалийских гангстеров они сравнивают с Анной Франк — еврейской девочкой, скрывавшейся от гитлеровцев, — ну а всех республиканцев называют фашистами. Идеология трампистов для них "христофашизм" — ничего себе термин, да?

Республиканцы в ответ обвиняют их в запредельном цинизме и эксплуатации мигрантской темы, а также раскапывают все новые безобразия сомалийцев. Самой скандальной историей стала биография конгрессвумен Ильхан Омар, сомалийки, которую обвинили в том, что она вышла замуж за родного брата, чтобы перебраться в США. Разумеется, конгрессвумен отрицает все обвинения.

Степень общего ожесточения такова, что затмевает даже погромы времен BLM. В 2020-м Миннеаполис стал запалом, который взорвал ситуацию во всей стране. На теме расовых бунтов демократы смогли протащить в Белый дом Джо Байдена. Сегодня они пытаются повторить ту же интригу — закошмарить республиканских избирателей и обеспечить победу Демпартии на выборах в конгресс. Но удастся ли им сохранить контроль за бушующим морем взаимной ненависти?