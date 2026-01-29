Рейтинг@Mail.ru
"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 29.01.2026 (обновлено: 08:01 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/ssha-2070802437.html
"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну
"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну - РИА Новости, 29.01.2026
"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну
Пока миру рассказывали про иранские протесты, внутри США началась такая буза, которую сами же американцы сравнивают с гражданской войной. А привела к ней... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:00:00+03:00
2026-01-29T08:01:00+03:00
в мире
миннеаполис
сша
тим уолц
джордж флойд
анна франк
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070805195_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_43eedab9d86dbbcebec128004c06f258.jpg
https://ria.ru/20260125/obama-2070220800.html
https://ria.ru/20260128/tramp-2070764071.html
https://ria.ru/20260128/ekvador-2070691590.html
https://ria.ru/20260128/napadenie-2070682120.html
миннеаполис
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070805195_53:0:1418:1024_1920x0_80_0_0_72916c5fdea08f875ba839f565e94309.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, миннеаполис, сша, тим уолц, джордж флойд, анна франк, аналитика
В мире, Миннеаполис, США, Тим Уолц, Джордж Флойд, Анна Франк, Аналитика

"Репетиция гражданской войны": расовые бунты раскололи страну

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Пока миру рассказывали про иранские протесты, внутри США началась такая буза, которую сами же американцы сравнивают с гражданской войной. А привела к ней попытка президента выполнить свое предвыборное обещание и разобраться с нелегальными мигрантами.
В конце прошлого года внимание Вашингтона привлекла системная коррупция в сомалийской диаспоре Миннеаполиса. Выходцы из африканской страны годами получали федеральные субсидии и гранты на детские сады, стартапы, предприятия малого бизнеса и организацию детского питания, однако все эти деньги оказались украдены, а ни один проект так и не был осуществлен.
Барак Обама - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Обама прокомментировал убийство мужчины агентом ICE в Миннеаполисе
25 января, 22:58
В Вашингтоне считают, что ушлые сомалийцы наказали федеральный бюджет на миллиарды долларов. Демократический губернатор Миннесоты Тим Уолц, бессменно руководящий штатом с 2018 года, говорит, что это все преувеличение, а сам он вообще не в курсе.
Тогда Вашингтон отправил в Миннеаполис агентов иммиграционной полиции США (ICE). Федералы начали задерживать сомалийцев. Мэр и губернатор вступились за жителей города. Леволиберальная общественность вышла на протесты в защиту своих новых соотечественников.
Дело в том, что сомалийцы живут сплоченной общиной в Миннеаполисе начиная с 1990-х. Занятый ими центральный район местные ласково называют "маленьким Могадишо". На днях журналисты Fox News рискнули поехать туда и выпустить репортаж об этом этническом анклаве. В заброшенных бизнес-центрах оборудованы мечети и молельные комнаты. Все вывески написаны на арабском языке. Традиционные американские рестораны, бары, джаз-клубы давно закрыты — работают лишь кафе африканской кухни. В них сидят мужчины в традиционной одежде, мимо них проходят женщины в хиджабах и никабах. Английской речи на улицах практически не слышно. Наркотики, организованный криминал, власть банд — таков маленький Могадишо.
Для либеральных жителей Миннеаполиса — это жемчужина мультикультурности. Для Трампа и его команды — символ замещения американского населения мигрантами. Эти два подхода и схлестнулись на улицах города.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Золотое ускорение Трампа
Вчера, 14:19
Местные СМИ и активисты нападали на федеральных агентов, клеймили их фашистами, снимали на видео, пытались отбивать у них задержанных. Нервы федералов не выдержали. Сначала ими была убита активистка Рене Гуд — белая женщина, мать троих детей. Потом тоже среди бела дня они застрелили другого протестующего — белого медика Алекса Претти.
В ответ на улицы вышли тысячи протестующих. Они бузят, выкрикивают обидные кричалки, поджигают урны, переворачивают машины, пытаются нападать на полицейских. Те в ответ щедро применяют слезоточивый газ и резиновые пули. Центр Миннеаполиса превратился в грязную опасную помойку — он выглядит точно так же, как в 2020 году, когда здесь началась движуха после гибели чернокожего Джорджа Флойда.
Трамп обещает привести в действие "Закон о восстании" и вывести на улицы армию. В ответ губернатор Миннесоты привел в боевую готовность Нацгвардию штата и потребовал от агентов ICE убраться вон.
Миннесота расколота практически пополам — выборы здесь выигрывают демократы, но у республиканцев тоже большая поддержка. Сегодня демократы оголтело расчеловечивают своих противников. Сомалийских гангстеров они сравнивают с Анной Франк — еврейской девочкой, скрывавшейся от гитлеровцев, — ну а всех республиканцев называют фашистами. Идеология трампистов для них "христофашизм" — ничего себе термин, да?
Сотрудник иммиграционной полиции в Миннеаполисе - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Агент ICE попытался проникнуть в консульство Эквадора в Миннеаполисе
Вчера, 08:23
Республиканцы в ответ обвиняют их в запредельном цинизме и эксплуатации мигрантской темы, а также раскапывают все новые безобразия сомалийцев. Самой скандальной историей стала биография конгрессвумен Ильхан Омар, сомалийки, которую обвинили в том, что она вышла замуж за родного брата, чтобы перебраться в США. Разумеется, конгрессвумен отрицает все обвинения.
Степень общего ожесточения такова, что затмевает даже погромы времен BLM. В 2020-м Миннеаполис стал запалом, который взорвал ситуацию во всей стране. На теме расовых бунтов демократы смогли протащить в Белый дом Джо Байдена. Сегодня они пытаются повторить ту же интригу — закошмарить республиканских избирателей и обеспечить победу Демпартии на выборах в конгресс. Но удастся ли им сохранить контроль за бушующим морем взаимной ненависти?
В 2024 году Университет Пенсильвании разбирал сценарий начала гражданской войны в США. Стартовой точкой должно было стать вооруженное противостояние между федеральной армией и Нацгвардией штата. Похоже, Америка подошла вплотную к этой последней черте.
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В США напали на критикующую Трампа конгрессвумен
Вчера, 05:44
 
В миреМиннеаполисСШАТим УолцДжордж ФлойдАнна ФранкАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала