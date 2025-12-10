Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:37 10.12.2025 (обновлено: 10:44 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/tramp-2060997052.html
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул утверждение, что конгрессвумен-демократка сомалийского происхождения Ильхан Омар якобы вступила в брак со своим... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:37:00+03:00
2025-12-10T10:44:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
миннесота
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034187_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b39aa448dc20a8be24bab463d2af5cb.jpg
https://ria.ru/20251210/tramp-2060995625.html
сша
пенсильвания
миннесота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061034187_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d327549949e4544b936d25b1e3ebb90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пенсильвания, миннесота, дональд трамп
В мире, США, Пенсильвания, Миннесота, Дональд Трамп
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты

Трамп: конгрессвумен Омар состояла в браке с братом ради гринкарты

© Getty Images / Alex WongПрезидент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Alex Wong
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул утверждение, что конгрессвумен-демократка сомалийского происхождения Ильхан Омар якобы вступила в брак со своим братом, чтобы оказаться в США.
"Она приехала в нашу страну и постоянно жалуется ... Нам нужно выгнать ее к черту. Она вышла замуж за своего брата, чтобы попасть сюда, верно? Она вышла замуж за своего брата", - заявил он во время выступления в штате Пенсильвания.
При этом сама конгрессвумен эти утверждения неоднократно опровергала, администрация Трампа доказательств словам президента не представила.
Ранее Трамп назвал сомалийских иммигрантов в штате Миннесота и Омар "отбросами".
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп грубо обозвал Байдена
04:11
 
В миреСШАПенсильванияМиннесотаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала