Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты - РИА Новости, 10.12.2025
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
Президент США Дональд Трамп в среду выдвинул утверждение, что конгрессвумен-демократка сомалийского происхождения Ильхан Омар якобы вступила в брак со своим... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T04:37:00+03:00
2025-12-10T04:37:00+03:00
2025-12-10T10:44:00+03:00
в мире
сша
пенсильвания
миннесота
дональд трамп
сша
пенсильвания
миннесота
Трамп заявил, что конгрессвумен состояла в браке с братом ради гринкарты
Трамп: конгрессвумен Омар состояла в браке с братом ради гринкарты