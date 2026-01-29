https://ria.ru/20260129/sovfed-2070955081.html
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву - РИА Новости, 29.01.2026
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву
Пора ожиданий Киева в плане податливости и доброты Запада закончилась, раздражение в связи с чрезмерными требованиями Владимира Зеленского растет, считает глава РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:30:00+03:00
2026-01-29T12:30:00+03:00
2026-01-29T12:30:00+03:00
в мире
украина
киев
венгрия
владимир зеленский
виктор орбан
григорий карасин
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20260129/wsj-2070953352.html
https://ria.ru/20260129/peregovory-2070952806.html
украина
киев
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Григорий Карасин, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву
Сенатор Карасин: пора ожиданий Киева в плане податливости Запада закончилась
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пора ожиданий Киева в плане податливости и доброты Запада закончилась, раздражение в связи с чрезмерными требованиями Владимира Зеленского растет, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Канцлер Германии Фридрих Мерц
исключил возможность быстрого вступления Украины
в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
"Судя по всему, пора запредельных ожиданий Киева
в плане доброты и податливости Запада подошла к финалу. Поэтапно ужесточается взыскательность и даже раздражение в связи с чрезмерными требованиями Зеленского
. Меняется сама тональность – "Умерьте пыл, жизнь намного сложнее ярких прожектов Банковой" и так далее", - написал политик в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что поведение Запада в отношении Украины в последнее время меняется гласно и без излишней деликатности.
"Так разговаривают с теми, кто зависит от тебя полностью и будет вынужден смириться", - констатировал парламентарий.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто
ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС
. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
говорил, что в Брюсселе
хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта
Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".