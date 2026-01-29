Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото

В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пора ожиданий Киева в плане податливости и доброты Запада закончилась, раздражение в связи с чрезмерными требованиями Владимира Зеленского растет, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

"Судя по всему, пора запредельных ожиданий Киева в плане доброты и податливости Запада подошла к финалу. Поэтапно ужесточается взыскательность и даже раздражение в связи с чрезмерными требованиями Зеленского . Меняется сама тональность – "Умерьте пыл, жизнь намного сложнее ярких прожектов Банковой" и так далее", - написал политик в своём телеграм-канале.

Он также отметил, что поведение Запада в отношении Украины в последнее время меняется гласно и без излишней деликатности.

"Так разговаривают с теми, кто зависит от тебя полностью и будет вынужден смириться", - констатировал парламентарий.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС . Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.