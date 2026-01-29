Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву - РИА Новости, 29.01.2026
12:30 29.01.2026
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву - РИА Новости, 29.01.2026
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву
Пора ожиданий Киева в плане податливости и доброты Запада закончилась, раздражение в связи с чрезмерными требованиями Владимира Зеленского растет, считает глава РИА Новости, 29.01.2026
в мире, украина, киев, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, григорий карасин, евросоюз, совет федерации рф
В мире, Украина, Киев, Венгрия, Владимир Зеленский, Виктор Орбан, Григорий Карасин, Евросоюз, Совет Федерации РФ
В Совфеде заявили о завершении эпохи доброты Запада к Киеву

Сенатор Карасин: пора ожиданий Киева в плане податливости Запада закончилась

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Пора ожиданий Киева в плане податливости и доброты Запада закончилась, раздражение в связи с чрезмерными требованиями Владимира Зеленского растет, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
WSJ предположила три сценария развития событий на Украине в 2026 году
Вчера, 12:23
"Судя по всему, пора запредельных ожиданий Киева в плане доброты и податливости Запада подошла к финалу. Поэтапно ужесточается взыскательность и даже раздражение в связи с чрезмерными требованиями Зеленского. Меняется сама тональность – "Умерьте пыл, жизнь намного сложнее ярких прожектов Банковой" и так далее", - написал политик в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что поведение Запада в отношении Украины в последнее время меняется гласно и без излишней деликатности.
"Так разговаривают с теми, кто зависит от тебя полностью и будет вынужден смириться", - констатировал парламентарий.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
Переговоры России, Украиной и США в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Это намеренно". На Западе громко высказались о переговорах с Россией
Вчера, 12:16
 
В миреУкраинаКиевВенгрияВладимир ЗеленскийВиктор ОрбанГригорий КарасинЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
