Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
08:42 29.01.2026 (обновлено: 10:47 29.01.2026)
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
В ближайшие сутки число вспышек на Солнце может увеличиться из-за выхода на видимую с Земли сторону новых активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 29.01.2026
в мире
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
земля
2026
Новости
в мире, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
В мире, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени

ИКИ РАН: новые активные области на Солнце могут выйти на видимую с Земли сторону

© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/TelegramСолнце
Солнце - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)/Telegram
Солнце. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В ближайшие сутки число вспышек на Солнце может увеличиться из-за выхода на видимую с Земли сторону новых активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
"В течение суток возможен выход <…> активных областей с обратной стороны Солнца, ответственных за сильные вспышки 25 января. В связи с этим ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек", — пишут астрономы в Telegram-канале.
Крупный двойной взрыв на обратной стороне Солнца - РИА Новости, 1920, 24.01.2026
На Солнце произошел крупный двойной взрыв
24 января, 10:29
По их словам, потенциальный уровень роста вспышек можно будет оценить, когда эти области полностью окажутся в поле зрения. Пока же вспышечная активность низкая и продолжает снижаться.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.
Комплекс пятен исчез с Солнца - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
С Солнца исчезло крупнейшее скопление пятен
23 января, 10:44
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
 
 
