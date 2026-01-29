https://ria.ru/20260129/solntse-2070904531.html
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени - РИА Новости, 29.01.2026
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
В ближайшие сутки число вспышек на Солнце может увеличиться из-за выхода на видимую с Земли сторону новых активных областей, сообщили в Лаборатории солнечной... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T08:42:00+03:00
2026-01-29T08:42:00+03:00
2026-01-29T10:47:00+03:00
в мире
земля
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056247009_0:42:1004:607_1920x0_80_0_0_5ca882563434304ebf86a7d4fadc7318.jpg
https://ria.ru/20260124/solntse-2070042861.html
https://ria.ru/20260123/solntse-2069782421.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/14/2056247009_0:0:1004:753_1920x0_80_0_0_406871e1d33faa2bc5295be731e56b91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, земля, российская академия наук, мощные вспышки на солнце
В мире, Земля, Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
Ученые не исключили рост числа вспышек на Солнце в скором времени
ИКИ РАН: новые активные области на Солнце могут выйти на видимую с Земли сторону
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
В ближайшие сутки число вспышек на Солнце может увеличиться из-за выхода на видимую с Земли сторону новых активных областей, сообщили
в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ
РАН.
"В течение суток возможен выход <…> активных областей с обратной стороны Солнца, ответственных за сильные вспышки 25 января. В связи с этим ожидается постепенное изменение тренда и возобновление роста числа вспышек", — пишут астрономы в Telegram-канале.
По их словам, потенциальный уровень роста вспышек можно будет оценить, когда эти области полностью окажутся в поле зрения. Пока же вспышечная активность низкая и продолжает снижаться.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Они могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь приводят к нарушениям в работе энергосистем и влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Кроме того, повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями. Однозначного ответа, влияют ли магнитные бури на здоровье людей, пока нет.