В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Феномен "родителя-адвоката" и "учителя-обслуги" разъедает российскую школу, для повышения статуса учителя нужно, в том числе, штрафовать родителей, чьи дети позволяют себе мат или агрессию в отношении учителя, заявил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), выступая в Совете Федерации РФ.

По его словам, передача не просто суммы фактов, но опыта, культуры, мировоззрения, системы ценностей невозможна без доверия и уважения со стороны принимающего, поэтому "ученик, не уважающий учителя, подобен сосуду с наглухо закрытой крышкой".

"Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть, и заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень... Родители, склонные к чрезмерной опеке, безоговорочно верят своему чаду, игнорируя компетентность педагога. Замечание учителя, попытка призвать ребенка к порядку воспринимаются в штыки, а справедливая оценка - как личное оскорбление и повод для жалобы", - сказал митрополит Евгений.

Таким образом, отметит он, лозунг "я плачу налоги, и поэтому вы обязаны" переносится на образование, хотя "оно в своей основе – акт служения".

"Вместо диалога и сотрудничества мы получаем конфронтацию, где учитель оказывается в одиночку против подростка, защищаемого родителями, которые видят в нем жертву педагогического произвола. Подобная позиция не только унижает учителя, но и наносит непоправимый вред самому ребенку, формируя в нем чувство вседозволенности, непогрешимости и неуважения к авторитету как к такому. Я говорю о страшном явлении, которое разъедает нашу школу изнутри - это феномен родителя-адвоката и учителя-обслуги. В сознании многих родителей произошла чудовищная подмена понятий: школа для них - не храм науки и воспитания, а супермаркет, где они заказали образовательную услугу", - пояснил иерарх.

По его мнению, и на общественном уровне статус учителя далек от того, которым он должен обладать: "низкий уровень заработной платы, чрезмерная бюрократическая нагрузка, постоянные проверки, отсутствие реальной защиты со стороны государства – все это подрывает престиж профессии".

Митрополит Евгений привел в пример учителя Сергея Перминова , который вывел из класса ученика, за что был лишен права педагогической деятельности на полтора года и оштрафован.

"Что же нам делать? Первое. Необходимо законодательно приравнять статус учителя к статусу представителя власти, обладающего особыми полномочиями и защитой. Второе. Необходимо, чтобы помимо кодекса профессиональной этики учителя равным образом существовал и строго соблюдался кодекс этики учеников и их родителей. Третье. Матерная брань или агрессия со стороны ученика в сторону учителя должна повлечь крупный денежный штраф со стороны родителей и вся сумма направлена оскорбленному учителю. Четвертое. Руководство школы должно стоять на защите своих учителей", - сказал митрополит Евгений.

Также, по его мнению, нужно на государственном уровне запустить программу, чтобы объяснять родителям, что школа - главный союзник воспитания, а, унижая учителя, они подрывают будущее собственного ребенка.

"Нужно создавать в школах не родительские комитеты ради сбора денег на занавески, а настоящие советы отцов, лектории, где психологи, священники и опытные педагоги будут говорить с родителями о возрастных кризисах, о проблемах зависимости, о важности дисциплины и труда. Мы должны восстановить союз учитель-ученик-родитель, где все работают сообща. И шестое. Создать государственный заказ на соответствующие информационные продукты: вернуть в обществе учителя с большим духом: героя, подвижника, мудрого наставника, которого хочется уважать, которому хочется подражать", - заключил иерарх.