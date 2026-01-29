Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям
Религия
 
11:50 29.01.2026
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям - РИА Новости, 29.01.2026
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям
Феномен "родителя-адвоката" и "учителя-обслуги" разъедает российскую школу, для повышения статуса учителя нужно, в том числе, штрафовать родителей, чьи дети... РИА Новости, 29.01.2026
россия, москва, сергей перминов, русская православная церковь, совет федерации рф, общество
Религия, Россия, Москва, Сергей Перминов, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ, Общество
В РПЦ предложили штрафовать родителей, чьи дети хамят учителям

РПЦ призвала штрафовать родителей, чьи дети позволяют себе мат в адрес учителя

Ученик во время урока. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Феномен "родителя-адвоката" и "учителя-обслуги" разъедает российскую школу, для повышения статуса учителя нужно, в том числе, штрафовать родителей, чьи дети позволяют себе мат или агрессию в отношении учителя, заявил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг), выступая в Совете Федерации РФ.
По его словам, передача не просто суммы фактов, но опыта, культуры, мировоззрения, системы ценностей невозможна без доверия и уважения со стороны принимающего, поэтому "ученик, не уважающий учителя, подобен сосуду с наглухо закрытой крышкой".
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
В Госдуму внесут проект о введении оценки за поведение в школах
12 февраля 2025, 01:50
"Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть, и заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень... Родители, склонные к чрезмерной опеке, безоговорочно верят своему чаду, игнорируя компетентность педагога. Замечание учителя, попытка призвать ребенка к порядку воспринимаются в штыки, а справедливая оценка - как личное оскорбление и повод для жалобы", - сказал митрополит Евгений.
Таким образом, отметит он, лозунг "я плачу налоги, и поэтому вы обязаны" переносится на образование, хотя "оно в своей основе – акт служения".
"Вместо диалога и сотрудничества мы получаем конфронтацию, где учитель оказывается в одиночку против подростка, защищаемого родителями, которые видят в нем жертву педагогического произвола. Подобная позиция не только унижает учителя, но и наносит непоправимый вред самому ребенку, формируя в нем чувство вседозволенности, непогрешимости и неуважения к авторитету как к такому. Я говорю о страшном явлении, которое разъедает нашу школу изнутри - это феномен родителя-адвоката и учителя-обслуги. В сознании многих родителей произошла чудовищная подмена понятий: школа для них - не храм науки и воспитания, а супермаркет, где они заказали образовательную услугу", - пояснил иерарх.
По его мнению, и на общественном уровне статус учителя далек от того, которым он должен обладать: "низкий уровень заработной платы, чрезмерная бюрократическая нагрузка, постоянные проверки, отсутствие реальной защиты со стороны государства – все это подрывает престиж профессии".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на торжественном открытии XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений в Государственном Кремлевском Дворце в Москве. 27 января 2026 - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Патриарх Кирилл призвал защитить учителей от критики и шельмования
27 января, 18:25
Митрополит Евгений привел в пример учителя Сергея Перминова, который вывел из класса ученика, за что был лишен права педагогической деятельности на полтора года и оштрафован.
"Что же нам делать? Первое. Необходимо законодательно приравнять статус учителя к статусу представителя власти, обладающего особыми полномочиями и защитой. Второе. Необходимо, чтобы помимо кодекса профессиональной этики учителя равным образом существовал и строго соблюдался кодекс этики учеников и их родителей. Третье. Матерная брань или агрессия со стороны ученика в сторону учителя должна повлечь крупный денежный штраф со стороны родителей и вся сумма направлена оскорбленному учителю. Четвертое. Руководство школы должно стоять на защите своих учителей", - сказал митрополит Евгений.
Также, по его мнению, нужно на государственном уровне запустить программу, чтобы объяснять родителям, что школа - главный союзник воспитания, а, унижая учителя, они подрывают будущее собственного ребенка.
"Нужно создавать в школах не родительские комитеты ради сбора денег на занавески, а настоящие советы отцов, лектории, где психологи, священники и опытные педагоги будут говорить с родителями о возрастных кризисах, о проблемах зависимости, о важности дисциплины и труда. Мы должны восстановить союз учитель-ученик-родитель, где все работают сообща. И шестое. Создать государственный заказ на соответствующие информационные продукты: вернуть в обществе учителя с большим духом: героя, подвижника, мудрого наставника, которого хочется уважать, которому хочется подражать", - заключил иерарх.
Заключительный этап XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени" проходит в Москве с 25 по 29 января. В четверг проходят ежегодные Рождественские парламентские встречи.
Преподаватель ведет занятие в классе - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
В ОП предложили разработать механизм защиты прав учителей
21 августа 2025, 04:48
 
Религия Россия Москва Сергей Перминов Русская православная церковь Совет Федерации РФ Общество
 
 
