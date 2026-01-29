Рейтинг@Mail.ru
AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
17:29 29.01.2026
AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки
AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки
2026
спорт, токио, рим, легкая атлетика
Спорт, Токио, Рим, Легкая атлетика
AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки

AIU наложил санкции на трех легкоатлетов за ставки на своих товарищей по команде

© Depositphotos.com / georgejmclittleДевушка делает ставки на онлайн-тотализаторе
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Depositphotos.com / georgejmclittle
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) наложил санкции на двух немецких метателей диска Хенрика Янсена, Стивена Рихтера и французскую бегунью на средние дистанции Аврору Флери за нарушения, касающиеся ставок, сообщается в пресс-релизе организации.
Нарушения Янсена и Рихтера связаны с чемпионатом мира по легкой атлетике, который проходил в Токио в 2025 году. Оба спортсмена принимали участие в мировом первенстве. В ходе допроса AIU 27-летний Янсен признал, что сделал три ставки 16 сентября на общую сумму 100 евро на другого немецкого атлета, добавив, что не знал о запрете. Рихтер, которому 22 года, также сделал ставку на своего соотечественника в размере 40 евро. Оба спортсмена получили трехмесячные дисквалификации.
Дело Флери связано с чемпионатом Европы по легкой атлетике 2024 года, который проходил в Риме. В ходе соревнования французская спортсменка сделала ставку 2000 евро на свою соотечественницу. Дело Флери было признано более серьезным из-за суммы, поэтому бегунья получила шестимесячную дисквалификацию, а также штраф в размере 3000 евро.
"Эти санкции должны служить четким напоминанием всем, что в легкой атлетике нет места запрещенной деятельности. Спортсмены и другие участники предупреждены о том, что в будущем могут быть применены более строгие санкции. Федерации обязаны уделять первостепенное внимание повышению осведомленности спортсменов о таких проблемах, как ставки и манипулирование результатами соревнований, чтобы они были в полной мере осведомлены о строгих правилах и избегали ловушек, которые могут поставить под угрозу их карьеру", - заявил глава AIU Бретт Клотье.
Легкоатлет Никита Великоцкий - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
РУСАДА дисквалифицировало обладателя юниорского рекорда России
25 декабря 2025, 11:09
 
Спорт
 
