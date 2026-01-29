AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки

"Эти санкции должны служить четким напоминанием всем, что в легкой атлетике нет места запрещенной деятельности. Спортсмены и другие участники предупреждены о том, что в будущем могут быть применены более строгие санкции. Федерации обязаны уделять первостепенное внимание повышению осведомленности спортсменов о таких проблемах, как ставки и манипулирование результатами соревнований, чтобы они были в полной мере осведомлены о строгих правилах и избегали ловушек, которые могут поставить под угрозу их карьеру", - заявил глава AIU Бретт Клотье.