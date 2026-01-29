AIU ввел санкции против трех легкоатлетов за ставки

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Независимый орган по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) наложил санкции на двух немецких метателей диска Хенрика Янсена, Стивена Рихтера и французскую бегунью на средние дистанции Аврору Флери за нарушения, касающиеся ставок, сообщается в пресс-релизе организации.
Нарушения Янсена и Рихтера связаны с чемпионатом мира по легкой атлетике, который проходил в Токио в 2025 году. Оба спортсмена принимали участие в мировом первенстве. В ходе допроса AIU 27-летний Янсен признал, что сделал три ставки 16 сентября на общую сумму 100 евро на другого немецкого атлета, добавив, что не знал о запрете. Рихтер, которому 22 года, также сделал ставку на своего соотечественника в размере 40 евро. Оба спортсмена получили трехмесячные дисквалификации.
Дело Флери связано с чемпионатом Европы по легкой атлетике 2024 года, который проходил в Риме. В ходе соревнования французская спортсменка сделала ставку 2000 евро на свою соотечественницу. Дело Флери было признано более серьезным из-за суммы, поэтому бегунья получила шестимесячную дисквалификацию, а также штраф в размере 3000 евро.
"Эти санкции должны служить четким напоминанием всем, что в легкой атлетике нет места запрещенной деятельности. Спортсмены и другие участники предупреждены о том, что в будущем могут быть применены более строгие санкции. Федерации обязаны уделять первостепенное внимание повышению осведомленности спортсменов о таких проблемах, как ставки и манипулирование результатами соревнований, чтобы они были в полной мере осведомлены о строгих правилах и избегали ловушек, которые могут поставить под угрозу их карьеру", - заявил глава AIU Бретт Клотье.
