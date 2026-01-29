В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы и продолжить заниматься трейдингом венесуэльской нефти, а на вырученные деньги Венесуэла будет покупать американскую продукцию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.