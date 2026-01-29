Рейтинг@Mail.ru
В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:15 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/sanktsii-2070882339.html
В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы
В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы - РИА Новости, 29.01.2026
В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы и продолжить заниматься трейдингом венесуэльской нефти, а на вырученные деньги Венесуэла будет... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T01:15:00+03:00
2026-01-29T01:15:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
дональд трамп
николас мадуро
силия флорес
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_0:198:3098:1941_1920x0_80_0_0_17682761bc3d5f0185d16e2d209fe941.jpg
https://ria.ru/20260128/rubio-2070850494.html
https://ria.ru/20260128/rubio-2070850288.html
венесуэла
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/16/2063790687_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_84753523637bf7e0a3351a53027b22c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, нью-йорк (город), дональд трамп, николас мадуро, силия флорес, российская академия наук
В мире, Венесуэла, США, Нью-Йорк (город), Дональд Трамп, Николас Мадуро, Силия Флорес, Российская академия наук
В ИЛА РАН допустили снятие ряда санкций США с Венесуэлы

Директор ИЛА РАН Розенталь: США могут снять ряд санкций с Венесуэлы

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы и продолжить заниматься трейдингом венесуэльской нефти, а на вырученные деньги Венесуэла будет покупать американскую продукцию, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости директор Института Латинской Америки (ИЛА) РАН Дмитрий Розенталь.
Он объяснил, что пока нефтяная отрасль Венесуэлы нуждается в больших капиталовложениях, поэтому говорить о том, что Дональд Трамп начнет активно восстанавливать нефтяную промышленность страны пока преждевременно, тем более что оказывать давление на американские нефтяные компании очень сложно.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио прокомментировал действия США у берегов Венесуэлы
Вчера, 19:37
"Другое дело, что Трамп может снять ряд санкций с Венесуэлы, и начать заниматься трейдингом венесуэльской нефти, что он, собственно, сейчас уже и делает, а на вырученные деньги Венесуэла будет покупать американскую продукцию. Я думаю, что на этот вариант пошла Дельси (Родригес, уполномоченный президент Венесуэлы - ред.), и на этот вариант, вполне вероятно, пошел бы и сам (президент Венесуэлы - ред.) Николас Мадуро, потому что этот вариант выгоден для экономики Венесуэлы", - отметил Розенталь.
По его словам, уже можно наблюдать оживление экономической жизни в стране.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Рубио объяснил, почему США не оказывают финансовую помощь Венесуэле
Вчера, 19:35
 
В миреВенесуэлаСШАНью-Йорк (город)Дональд ТрампНиколас МадуроСилия ФлоресРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала