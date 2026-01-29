Россия готова содействовать председательству Туркмении в СНГ, заявили в МИД

Стороны также обсудили актуальные темы российско-туркменистанской повестки дня, включая график межгосударственных контактов, пути дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Кроме того, была подтверждена обоюдная приверженность последовательному продвижению всестороннего сотрудничества в духе углубленного стратегического партнерства.