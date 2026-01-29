Рейтинг@Mail.ru
Россия готова содействовать председательству Туркмении в СНГ, заявили в МИД - РИА Новости, 29.01.2026
21:36 29.01.2026
Россия готова содействовать председательству Туркмении в СНГ, заявили в МИД
Россия готова содействовать председательству Туркмении в СНГ, заявили в МИД
в мире
россия
туркмения
ашхабад
михаил галузин
рашид мередов
снг
россия
туркмения
ашхабад
в мире, россия, туркмения, ашхабад, михаил галузин, рашид мередов, снг
В мире, Россия, Туркмения, Ашхабад, Михаил Галузин, Рашид Мередов, СНГ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в ходе консультаций с главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым заявил, что Россия готова оказывать содействие Туркменистану в период его председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году, говорится в сообщении МИД РФ.
Российская делегация во главе с замглавы МИД находится с визитом в Туркмении 28-30 января. Галузин провел встречи с Мередовым и замминистра Ахмедом Гурбановым.
"Находящийся в Ашхабаде для консультаций заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин был принят заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым… С российской стороны акцентирована готовность оказывать всемерное содействие Туркменистану в период его председательства в Содружестве Независимых Государств в 2026 году, когда будет отмечаться 35-летие создания этого интеграционного объединения", - говорится в сообщении дипведомства.
Стороны также обсудили актуальные темы российско-туркменистанской повестки дня, включая график межгосударственных контактов, пути дальнейшего развития торгово-экономического взаимодействия и реализации совместных проектов в культурно-гуманитарной и образовательной сферах. Кроме того, была подтверждена обоюдная приверженность последовательному продвижению всестороннего сотрудничества в духе углубленного стратегического партнерства.
Председательство в органах СНГ с 1 января 2026 года перешло от Таджикистана к Туркмении, которая будет осуществлять его в Совете глав государств, Совете глав правительств, Совете министров иностранных дел, в Экономическом совете, Совете постоянных полномочных представителей стран Содружества при уставных и других органах и в Комиссии по экономическим вопросам при Экономическом совете.
В миреРоссияТуркменияАшхабадМихаил ГалузинРашид МередовСНГ
 
 
