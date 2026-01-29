Рейтинг@Mail.ru
Россия рада помочь избежать обострения ситуации вокруг Ирана, заявил Лавров
18:21 29.01.2026
Россия рада помочь избежать обострения ситуации вокруг Ирана, заявил Лавров
в мире, россия, иран, турция, сергей лавров, магатэ
В мире, Россия, Иран, Турция, Сергей Лавров, МАГАТЭ
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Россия будет рада помочь избежать обострения ситуации вокруг Ирана, как это было летом, во время двенадцатидневной войны, когда бомбили ядерные объекты, находившиеся под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем рады помочь избежать очередного обострения ситуации, как это было летом, во время двенадцатидневной войны, когда бомбили ядерные объекты, находившиеся под контролем МАГАТЭ", - сказал Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
"Надеюсь, что благоразумие и здравый смысл возобладают, хотя сейчас много прогнозов о том, что очередная атака на Иран неизбежна. Слышал, что и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывал к тому, что надо избежать худшего и что Турция, как и Россия, тоже готова играть посредническую роль. Здесь у нас близкие взгляды, как и по многим другим вопросам", - отметил глава российского МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Лавров: Россия предлагает услуги по сглаживанию ситуации в Иране и Израиле
В миреРоссияИранТурцияСергей ЛавровМАГАТЭ
 
 
Заголовок открываемого материала