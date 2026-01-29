https://ria.ru/20260129/rospotrebnadzor-2070927989.html
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России - РИА Новости, 29.01.2026
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России
Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, основные переносчики вируса не... РИА Новости, 29.01.2026
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России
Роспотребнадзор: в РФ нет условий для широкого распространения вируса Нипах