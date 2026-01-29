Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, основные переносчики вируса не распространены в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.