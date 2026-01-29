Рейтинг@Mail.ru
29.01.2026
10:58 29.01.2026
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России
Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, основные переносчики вируса не... РИА Новости, 29.01.2026
Роспотребнадзор оценил ситуацию с распространением вируса Нипах в России

Роспотребнадзор: в РФ нет условий для широкого распространения вируса Нипах

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий, основные переносчики вируса не распространены в РФ, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения медицинских работников вирусом Нипах. Заболевшие находятся в больнице Барасата, где они работают, и помещены в изолятор с подключением к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на заявления западных СМИ о росте числа заболевших, власти Индии не сообщали о новых случаях обнаружения вируса.
"Роспотребнадзор отмечает, что для широкого распространения вируса Нипах в России отсутствует сочетание экологических и эпидемиологических условий. Основные переносчики вируса - плодовые летучие мыши рода Pteropus – обитают преимущественно в тропических и субтропических регионах и не распространены на территории России", - сообщили в пресс-службе.
Заголовок открываемого материала