Военные медики спасают 98% раненых, заявил академик РАН

Принявший участие в академических чтениях академик РАН, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-лейтенант Евгений Крюков рассказал, что сейчас вопросам военно-профессиональной подготовки уделяется существенно больше внимания - это такие разделы медицины, как военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия, неотложная травматология, неотложная помощь.

"Мы прошли определенные этапы своего реформирования, это потребовало мобилизации всех ресурсов военно-медицинской службы, конечно, начиная с процесса обучения военных врачей, обучения курсантов, введения курсов тактической медицины... Медицинская служба существенно пересмотрела те укладки, те наборы, с которыми сейчас наши военнослужащие находятся на передовой, на поле боя, (это - ред.) укладки для оказания первой помощи, укладки для фельдшерских наборов", - сказал журналистам Крюков.