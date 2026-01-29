Рейтинг@Mail.ru
22:31 29.01.2026
Военные медики спасают 98% раненых, заявил академик РАН
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРабота прифронтового госпиталя
Работа прифронтового госпиталя. Архивное фото
КРАСНОДАР, 29 янв – РИА Новости. Военные медики спасают 98% раненых, рассказал научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, академик РАН Владимир Стародубов.
В четверг в Краснодаре на площадке ГБУЗ "Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского" проходят академические чтения РАН, посвященные современным проблемам и перспективам развития медицинских наук. Мероприятие призвано стать площадкой для диалога между ведущими учеными страны, практикующими врачами и представителями органов власти.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Раскрыто, сколько россиян боятся ходить к врачу
Вчера, 04:54
"В условиях специальной военной операции военные медики творят чудеса. Скажу одну цифру. В годы Великой Отечественной войны в России спасали 77% раненых. На сегодняшний день военные медики спасают 98% раненых ребят. Это новые технологии, понятно, это условия эвакуации правильные, организация военно-медицинской службы. Это все на сегодняшний день является очень актуальным", - сказал журналистам Стародубов.
Принявший участие в академических чтениях академик РАН, начальник Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова генерал-лейтенант Евгений Крюков рассказал, что сейчас вопросам военно-профессиональной подготовки уделяется существенно больше внимания - это такие разделы медицины, как военно-полевая хирургия, военно-полевая терапия, неотложная травматология, неотложная помощь.
"Мы прошли определенные этапы своего реформирования, это потребовало мобилизации всех ресурсов военно-медицинской службы, конечно, начиная с процесса обучения военных врачей, обучения курсантов, введения курсов тактической медицины... Медицинская служба существенно пересмотрела те укладки, те наборы, с которыми сейчас наши военнослужащие находятся на передовой, на поле боя, (это - ред.) укладки для оказания первой помощи, укладки для фельдшерских наборов", - сказал журналистам Крюков.
Хирурги в операционной - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В Подмосковье врачи восстановили лицо мужчине, упавшему со снегохода
28 января, 14:42
 
РоссияКраснодарВладимир СтародубовРоссийская академия наукОбщество
 
 
