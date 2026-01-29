Путин в четверг встретится с президентом ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.
Лидер Эмиратов прибудет в Москву с официальным визитом. Путин и президент ОАЭ обсудят ключевые направления сотрудничества, ситуацию на Ближнем Востоке и другие вопросы международной повестки дня.
Трехсторонние переговоры
На прошлой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины. Президент Эмиратов принял делегации трех стран в первый день переговоров. Шейх пожелал успехов их участникам и результатов, способствующих завершению конфликта. Власти Эмиратов назвали встречу позитивной.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине. В Кремле начало прямых контактов между тремя странами оценили положительно. В свою очередь в Белом доме назвали переговоры историческими, а американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине.
Постоянный диалог
Последний раз Путин встречался с президентом ОЭА в начале августа прошлого года в Кремле. Тогда лидеры обсудили экономическое сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лидер Эмиратов заявил о готовности ОАЭ приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной.
Кроме того, Путин и Аль Нахайян лично встречались в октябре 2024 года в Москве. Во время той же поездки президент ОАЭ посетил и Казань, где принял участие в саммите БРИКС. Путин в свою очередь посещал Абу-Даби в 2023 году. Президенты двух стран тогда обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе.
Лидеры России и ОАЭ поддерживают и телефонные контакты, в прошлом году они состоялись в марте, мае и июне.
Точки сотрудничества
Эмираты являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот между странами по итогам января - сентября 2025 года составил 8,9 миллиарда долларов. Одним из основных направлений сотрудничества является туризм. Ежегодный туристический поток в Эмираты из России превышает 2 миллиона человек, сообщал в январе в интервью РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров. Сегодня между Россией и ОАЭ выполняется более 200 прямых рейсов в неделю из десятков городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и другие.
По итогам прошлого года ОАЭ стали крупнейшим покупателем свежих куриных яиц из России, за прошлый год туда поставили 7,2 тысячи тонн. Также Эмираты стали одним из основных импортеров российского безалкогольного пива.