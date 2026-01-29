Путин в четверг встретится с президентом ОАЭ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, который неделю назад принял в Абу-Даби представителей делегаций России, США и Украины.

Трехсторонние переговоры

США и На прошлой неделе в столице ОАЭ Абу-Даби прошла встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России Украины . Президент Эмиратов принял делегации трех стран в первый день переговоров. Шейх пожелал успехов их участникам и результатов, способствующих завершению конфликта. Власти Эмиратов назвали встречу позитивной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прогрессом сам факт начала обсуждения сложных тем, связанных с урегулированием на Украине. В Кремле начало прямых контактов между тремя странами оценили положительно. В свою очередь в Белом доме назвали переговоры историческими, а американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень хороших событиях" в контексте переговоров по Украине.

Постоянный диалог

Последний раз Путин встречался с президентом ОЭА в начале августа прошлого года в Кремле. Тогда лидеры обсудили экономическое сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке, включая обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Лидер Эмиратов заявил о готовности ОАЭ приложить дополнительные усилия для содействия обменам пленными между Россией и Украиной.

Кроме того, Путин и Аль Нахайян лично встречались в октябре 2024 года в Москве. Во время той же поездки президент ОАЭ посетил и Казань , где принял участие в саммите БРИКС . Путин в свою очередь посещал Абу-Даби в 2023 году. Президенты двух стран тогда обсудили развитие сотрудничества и международную проблематику с акцентом на положение дел в ближневосточном регионе.

Лидеры России и ОАЭ поддерживают и телефонные контакты, в прошлом году они состоялись в марте, мае и июне.

Точки сотрудничества

Эмираты являются одним из ключевых торгово-экономических партнеров России в арабском мире. Товарооборот между странами по итогам января - сентября 2025 года составил 8,9 миллиарда долларов. Одним из основных направлений сотрудничества является туризм. Ежегодный туристический поток в Эмираты из России превышает 2 миллиона человек, сообщал в январе в интервью РИА Новости генеральный консул России в Дубае Максим Владимиров . Сегодня между Россией и ОАЭ выполняется более 200 прямых рейсов в неделю из десятков городов России, включая Москву, Санкт-Петербург Сочи , Казань и другие.

По итогам прошлого года ОАЭ стали крупнейшим покупателем свежих куриных яиц из России, за прошлый год туда поставили 7,2 тысячи тонн. Также Эмираты стали одним из основных импортеров российского безалкогольного пива.