Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества - РИА Новости, 29.01.2026
12:31 29.01.2026
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но эта борьба является необходимой, необходимо снижать вред гражданам от мошенничества, заявил... РИА Новости, 29.01.2026
2026
алексей пушков, совет федерации рф
Алексей Пушков, Совет Федерации РФ
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества

Пушков назвал борьбу с телефонными и интернет-мошенниками необходимой

Алексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но эта борьба является необходимой, необходимо снижать вред гражданам от мошенничества, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Есть несколько сфер, где борьба бесконечна. Это, как мы с вами видим по всему миру, борьба с наркотрафиком по всему миру - схватка, которая не имеет конца, но которая необходима. И телефонное мошенничество, тем более, сейчас, поскольку появились новые технологические возможности, задействуется искусственный интеллект - это тема бесконечная, но это не значит, что перед ней надо опускать руки", - сказал он в ходе заседания комиссии на тему "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование".
Сенатор отметил, что главной задачей остаётся как минимум снижение вреда гражданам от мошенников.
"Лучше всего вообще не отвечать на подозрительные звонки, а если даже их и брать, то тут же класть трубку - почему-то это никак не доходит до большой части нашего населения, наших граждан. Объёмы (телефонного мошенничества - ред.) сохраняются достаточно высокие", - констатировал политик.
Алексей Пушков
Совет Федерации РФ
 
 
