Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества

"Есть несколько сфер, где борьба бесконечна. Это, как мы с вами видим по всему миру, борьба с наркотрафиком по всему миру - схватка, которая не имеет конца, но которая необходима. И телефонное мошенничество, тем более, сейчас, поскольку появились новые технологические возможности, задействуется искусственный интеллект - это тема бесконечная, но это не значит, что перед ней надо опускать руки", - сказал он в ходе заседания комиссии на тему "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование".