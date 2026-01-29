https://ria.ru/20260129/pushkov-2070955743.html
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Пушков призвал снижать вред от телефонного мошенничества
Борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но эта борьба является необходимой, необходимо снижать вред гражданам от мошенничества, заявил
алексей пушков
совет федерации рф
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Борьба с телефонными и интернет-мошенниками будет бесконечной, но эта борьба является необходимой, необходимо снижать вред гражданам от мошенничества, заявил председатель комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Есть несколько сфер, где борьба бесконечна. Это, как мы с вами видим по всему миру, борьба с наркотрафиком по всему миру - схватка, которая не имеет конца, но которая необходима. И телефонное мошенничество, тем более, сейчас, поскольку появились новые технологические возможности, задействуется искусственный интеллект - это тема бесконечная, но это не значит, что перед ней надо опускать руки", - сказал он в ходе заседания комиссии на тему "Кибермошенничество: информационное противодействие и законодательное регулирование".
Сенатор отметил, что главной задачей остаётся как минимум снижение вреда гражданам от мошенников.
"Лучше всего вообще не отвечать на подозрительные звонки, а если даже их и брать, то тут же класть трубку - почему-то это никак не доходит до большой части нашего населения, наших граждан. Объёмы (телефонного мошенничества - ред.) сохраняются достаточно высокие", - констатировал политик.