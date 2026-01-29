Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики
12:42 29.01.2026
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики
Группу подростков, стрелявших из пневматики в ТЦ и ранивших девушку, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:42:00+03:00
2026-01-29T12:55:00+03:00
2026
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Группу подростков, стрелявших из пневматики в ТЦ и ранивших девушку, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
«
"Предварительным следствием установлено, что 28 января у торгового комплекса в Калининском районе Санкт-Петербурга группа подростков из хулиганских побуждений выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомой им девушки, причинив рану щеки. После совершенного преступления они скрылись", - сообщает пресс-служба.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).
"В настоящее время установлены участники произошедшего, совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание лиц", - отметили в главке.
В Петербурге в девушку на детской площадке выстрелили из газового пистолета
29 октября 2025, 10:26
