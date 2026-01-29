https://ria.ru/20260129/peterburg-2070958719.html
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики
В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики
Группу подростков, стрелявших из пневматики в ТЦ и ранивших девушку, разыскивают в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 29.01.2026
