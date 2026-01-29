В Петербурге разыскивают подростков, стрелявших из пневматики

«

"Предварительным следствием установлено, что 28 января у торгового комплекса в Калининском районе Санкт-Петербурга группа подростков из хулиганских побуждений выстрелила из пневматического пистолета в сторону незнакомой им девушки, причинив рану щеки. После совершенного преступления они скрылись", - сообщает пресс-служба.