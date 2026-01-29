https://ria.ru/20260129/peskov-2071011241.html
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Реакции Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:33:00+03:00
2026-01-29T15:33:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
москва
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
юрий ушаков
в мире
москва
россия
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Песков: Зеленский не отреагировал на повторное приглашение в Москву