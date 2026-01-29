Рейтинг@Mail.ru
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 29.01.2026 (обновлено: 15:49 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/peskov-2071011241.html
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков - РИА Новости, 29.01.2026
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков
Реакции Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T15:33:00+03:00
2026-01-29T15:49:00+03:00
москва
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
юрий ушаков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_0:273:2723:1805_1920x0_80_0_0_905aa1b73acfe8f9f256be66c237e808.jpg
https://ria.ru/20260129/peskov-2071013600.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057695249_34:0:2723:2017_1920x0_80_0_0_17da35dbc810036d49d36c91f01e73ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, юрий ушаков, в мире
Москва, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, В мире
Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков

Песков: Зеленский не отреагировал на повторное приглашение в Москву

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Реакции Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Нет, не было", - ответил Песков на вопрос о том, была ли реакция со стороны Зеленского на повторное приглашение в Москву.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщил, что российский лидер Владимир Путин не раз говорил, что Зеленский может приехать в Москву, если готов к диалогу. Россия никогда не отказывалась от контактов Путина с Зеленским, но они должны быть хорошо подготовлены, отметил Ушаков.
Президент РФ в сентябре 2025 года сообщал, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот согласится приехать.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Зеленского
Вчера, 15:37
 
МоскваРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковЮрий УшаковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала