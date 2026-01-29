Реакции Зеленского на повторное приглашение в Москву не было, заявил Песков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Реакции Владимира Зеленского на повторное приглашение в Москву на переговоры не было, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ в сентябре 2025 года сообщал, что готов встретиться с Зеленским в Москве, если тот согласится приехать.