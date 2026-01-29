https://ria.ru/20260129/pekletsova-2071032358.html
Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком
Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком
Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что не считает спортивного комментатора Дмитрия Губерниева хорошим человеком.
Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком
Пеклецова заявила, что не считает Дмитрия Губерниева хорошим человеком
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что не считает спортивного комментатора Дмитрия Губерниева хорошим человеком.
Ранее Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал Пеклецову. По его мнению, если бы она больше года назад лучше все обдумала и не совершала ненужных поступков, то могла бы получить нейтральный статус - как это сделали Дарья Непряева и Савелий Коростелев.
"Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим - скажем так, максимально мягко. Поэтому мне, по большому счету, все равно, что он говорит обо мне или о ком-то еще", - сказала Пеклецова.
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказала в предоставлении нейтрального статуса 20-летней Пеклецовой.