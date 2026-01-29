Пеклецова заявила, что не считает Губерниева хорошим человеком

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российская лыжница Алина Пеклецова в интервью РИА Новости заявила, что не считает спортивного комментатора Дмитрия Губерниева хорошим человеком.

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал Пеклецову. По его мнению, если бы она больше года назад лучше все обдумала и не совершала ненужных поступков, то могла бы получить нейтральный статус - как это сделали Дарья Непряева и Савелий Коростелев.

"Честно говоря, на Дмитрия Губерниева я вообще не обращаю внимания. Я давно поняла, что как человека не считаю его хорошим - скажем так, максимально мягко. Поэтому мне, по большому счету, все равно, что он говорит обо мне или о ком-то еще", - сказала Пеклецова.