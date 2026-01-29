Выставка о праздновании Нового года в Пекине откроется 17 февраля в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Выставка "Праздник весны. Новый год в старом Пекине" начнет работу в Музее Москвы 17 февраля, сообщает пресс-служба музея.

Это совместный проект Музея Москвы и Столичного музея Китая, реализуемый при поддержке столичного департамента культуры в рамках цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев. Завершится выставка 31 мая.

Экспозиция будет разделена на три основные части: "Подготовка", "Встреча" и "Празднование", и проведет посетителей по всем этапам праздника — от уборки дома и покупки фейерверков до уличных гуляний и запуска фонариков. Зритель узнает, откуда произошли 12 зодиакальных животных и как устроен лунно-солнечный календарь, что такое каша лаба и почему в Пекине с ее приготовления начинается праздничная суматоха, как украшается традиционный китайский дом, что такое алтарь предков и зачем на нем сжигают деньги в канун Нового года. Также экспозиция расскажет о праздничных шествиях, где можно увидеть львов и драконов, о том, зачем в небо запускают воздушных змеев в виде ласточек и бьют в барабан тайпингу накануне Праздника фонарей, который завершает празднество, какое место отводится пекинской опере и почему боярышник в карамели до сих пор остается любимым лакомством пекинцев на Новый год.

В экспозиции будут представлены произведения искусства разных эпох — начиная с терракотовых статуэток империи Тан (618-907) и заканчивая работами современных мастеров.

Сквозь всю выставку пройдут новогодние картины (няньхуа) — лубки, которые иллюстрируют празднование Нового года на каждом этапе. По всему Китаю сформировались свои региональные школы няньхуа, которые отличались визуальным стилем и смысловым наполнением. Главным центром производства няньхуа для Пекина стал поселок Янлюцин. Эти листы — особый вид традиционного искусства: они не просто несли благопожелания, но и выступали своеобразной хроникой эпохи. В экспозиции также будут представлены образцы рубежа XIX–XX веков, а также современные няньхуа, приобретенные кураторами выставки в рамках научной экспедиции в Китай.

В основе выставки — коллекция Столичного музея Китая, которая будет дополнена предметами из российских музеев, включая Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеру) Российской академии наук, ГМИИ имени А.С. Пушкина, Государственный музей Востока, Государственный музей истории религии и другие. Среди экспонатов — новогодние картины с изображением празднования на улицах Пекина, в том числе те, что украшали Запретный город; изделия из золота и бронзы эпохи Мин (1368–1644); благопожелательный свиток с иероглифом "Счастье" (фу), написанный императором Юнчжэном воздушные змеи из провинции Шаньдун, родины этого искусства; свитки китайского художника XX века Ци Байши. Всего на экспозиции будет представлено около 300 экспонатов.