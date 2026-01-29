Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
Религия
 
17:51 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Государственной думы РФ поддержать законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении... РИА Новости, 29.01.2026
религия
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
россия
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Религия, Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Государственной думы РФ поддержать законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении ребенка.
В Госдуму РФ в декабре 2025 года был внесен законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке над ребенком, потерявшим родителей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе понятие кровной семьи ребенка, направленный на реальное обеспечение приоритета устройства детей, лишившихся родителей и родительского попечения, в семью родных и близких, а не чужих людей. Это очень важный шаг, и я надеюсь на широкую поддержку его со стороны законодателей", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.
В законопроекте отмечается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам. Согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу.
Традиционные ежегодные Парламентские встречи проходят в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Пленарное заседание встреч открыла в четверг вместе с патриархом Кириллом спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
