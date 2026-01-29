https://ria.ru/20260129/patriarkh-2071052451.html
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи - РИА Новости, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Государственной думы РФ поддержать законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:51:00+03:00
2026-01-29T17:51:00+03:00
2026-01-29T17:51:00+03:00
религия
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
валентина матвиенко
совет федерации рф
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035135_0:17:1532:879_1920x0_80_0_0_dd1defcfe2b5d5289db5bf5eb45bc3e1.jpg
https://ria.ru/20260129/patriarkh-2070988471.html
https://ria.ru/20260127/svyaschenniki-2070622572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035135_136:0:1397:946_1920x0_80_0_0_90d1c39267bcb7c5e77ed3444abe12be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, совет федерации рф, госдума рф
Религия, Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
Патриарх Кирилл призвал поддержать законопроект о приоритете кровной семьи
Патриарх Кирилл призвал депутатов ГД поддержать законопроект о кровной семье
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Государственной думы РФ поддержать законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении ребенка.
В Госдуму РФ
в декабре 2025 года был внесен законопроект о приоритете кровных родственников при усыновлении или опеке над ребенком, потерявшим родителей, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
"Депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект, закрепляющий в Семейном кодексе понятие кровной семьи ребенка, направленный на реальное обеспечение приоритета устройства детей, лишившихся родителей и родительского попечения, в семью родных и близких, а не чужих людей. Это очень важный шаг, и я надеюсь на широкую поддержку его со стороны законодателей", - сказал патриарх Кирилл на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.
В законопроекте отмечается, что устройство ребенка на воспитание в семью граждан каждой последующей очереди допускается, только если граждане предшествующих очередей отсутствуют, либо они не дали согласия принять ребенка на воспитание, либо они не могут быть усыновителями или опекунами в соответствии с положениями действующего законодательства, а равно если судом установлено, что передача ребенка лицу из предыдущей очереди не соответствует его интересам. Согласно законопроекту, органы опеки обязаны принять необходимые меры к розыску кровных родственников ребенка, потерявшего маму и папу.
Традиционные ежегодные Парламентские встречи проходят в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Пленарное заседание встреч открыла в четверг вместе с патриархом Кириллом спикер Совфеда Валентина Матвиенко
.