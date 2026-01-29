Патриарх Кирилл призвал защищать законом ребенка в утробе

Рейтинг@Mail.ru
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
17:36 29.01.2026 (обновлено: 20:10 29.01.2026)
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Совете Федерации РФ в рамках ежегодных Рождественских Парламентских встреч. РИА Новости, 29.01.2026
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), валентина матвиенко, русская православная церковь, совет федерации рф
Религия, Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Валентина Матвиенко, Русская православная церковь, Совет Федерации РФ
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил в Совете Федерации РФ в рамках ежегодных Рождественских Парламентских встреч.
Законодательная защита жизни ребенка в материнской утробе необходима, эта тема остается одной из наиболее сложных, отметил патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"Спустя годы дискуссий в этом направлении наметилось положительное движение вперед. Обстоятельства, которые могут подчас привести к неизбежности аборта, не снимают с самого этого действия статуса греховности", - добавил он.
Глава РПЦ также поднял тему юридического признания военных священников. Он попросил обратить внимание на эту проблему.
"Знаю от участников военной операции, что благодаря общению со священниками... реально укрепляется дух воинов. Необходимо определить правовой статус военного духовенства", - сказал Кирилл.
Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Пленарное заседание встреч открыла вместе с патриархом Кириллом спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
