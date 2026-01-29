Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
14:11 29.01.2026 (обновлено: 16:44 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/patriarkh-2070982469.html
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве - РИА Новости, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ призвал законодательно запретить... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T14:11:00+03:00
2026-01-29T16:44:00+03:00
религия
общество
россия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035157_0:42:1532:904_1920x0_80_0_0_1a55e18def721100d4dfc839fc22b89b.jpg
https://ria.ru/20260127/svyaschenniki-2070622572.html
https://ria.ru/20260128/putin-2070864822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1d/2071035157_136:0:1397:946_1920x0_80_0_0_208574689ece880e2edd4d24752c6197.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), совет федерации рф
Религия, Общество, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Совет Федерации РФ
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве

Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мат в общественном пространстве

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской ФедерацииПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026 - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления в Совете федерации РФ. 29 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ призвал законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.
"Было бы хорошо, чтобы наши законодатели озаботились темой вообще запрета использования матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое - штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время, - 15 суток. Ни много, ни мало, но посидел и немножко отрезвел. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой", - сказал патриарх.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на VIII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Астане - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал развивать работу священников в вузах
27 января, 18:37
Он подчеркнул, что эпидемия сквернословия охватила наше общество, мат проник в бытовую речь взрослых и детей, в СМИ, интернет.
"Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро... Использование нецензурной брани, еще раз хочу сказать, разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества... Святая Русь оскверняет себя этой матерщиной... Поэтому, конечно, я думаю, что законодательная защита чистоты русской речи, это уважение к нашей культуре, истории", - отметил патриарх Кирилл.
Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят в Совете Федераций РФ в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему: "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".
Встреча Путина с руководством еврейской общины - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Путин встретился с главным раввином России
28 января, 21:43
 
РелигияОбществоРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Совет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала