Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве - РИА Новости, 29.01.2026
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ призвал законодательно запретить... РИА Новости, 29.01.2026
29.01.2026
2026-01-29T14:11:00+03:00
2026-01-29T16:44:00+03:00
Патриарх Кирилл призвал запретить мат в общественном пространстве
Патриарх Кирилл призвал законодательно запретить мат в общественном пространстве
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации РФ призвал законодательно запретить использование ненормативной лексики в общественном пространстве.
"Было бы хорошо, чтобы наши законодатели озаботились темой вообще запрета использования матерного языка в общественном пространстве. Брякнул что-нибудь такое - штраф. Еще брякнул, хорошо было в советское время, - 15 суток. Ни много, ни мало, но посидел и немножко отрезвел. Я не призываю вас к тому, чтобы сажать на 15 суток, но призываю к тому, чтобы законодатели озаботились этой очень важной и, я бы сказал, в каком-то смысле судьбоносной темой", - сказал патриарх.
Он подчеркнул, что эпидемия сквернословия охватила наше общество, мат проник в бытовую речь взрослых и детей, в СМИ, интернет.
"Задача избавления общественного пространства от сквернословия стоит сегодня достаточно остро... Использование нецензурной брани, еще раз хочу сказать, разрушает не только нормы литературного языка, но и нравственные устои общества... Святая Русь оскверняет себя этой матерщиной... Поэтому, конечно, я думаю, что законодательная защита чистоты русской речи, это уважение к нашей культуре, истории", - отметил патриарх Кирилл.
Традиционные ежегодные Рождественские Парламентские встречи проходят в Совете Федераций РФ
в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему: "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".