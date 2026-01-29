Рейтинг@Mail.ru
12:10 29.01.2026 (обновлено: 12:31 29.01.2026)
Онищенко назвал возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе
общество, прокопьевск, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, смерть постояльцев интерната в прокопьевске
Общество, Прокопьевск, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Смерть постояльцев интерната в Прокопьевске
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Респираторная инфекция в виде гриппа могла стать причиной смерти девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"В данном случае, конечно, речь идет об осложнении. Это общий фактор, и не исключено, что это респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала вот такой исход … Поэтому грипп А, скорее всего сейчас по всей стране доминирует H3N2", - сказал Онищенко.
Прокопьевский дом-интернат - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Из интерната в Кузбассе, где произошло массовое заражение, изъяли документы
12:06
Он также отметил, что причинами распространения инфекции могли стать постоянное нахождение пожилых людей, затрудненных передвигаться, в одном помещении, а также отсутствие своевременной вакцинации от гриппа.
Онищенко добавил, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться вскрытия всех умерших постояльцев, а пока следует придерживаться версии, установленной патологоанатомами.
В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмонией. Позже СУ СК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате. Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом
12:03
 
ОбществоПрокопьевскГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСмерть постояльцев интерната в Прокопьевске
 
 
