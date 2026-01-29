Онищенко назвал возможную причину смерти пациентов интерната в Кузбассе

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Респираторная инфекция в виде гриппа могла стать причиной смерти девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В данном случае, конечно, речь идет об осложнении. Это общий фактор, и не исключено, что это респираторная инфекция в виде гриппа спровоцировала вот такой исход … Поэтому грипп А, скорее всего сейчас по всей стране доминирует H3N2", - сказал Онищенко

Он также отметил, что причинами распространения инфекции могли стать постоянное нахождение пожилых людей, затрудненных передвигаться, в одном помещении, а также отсутствие своевременной вакцинации от гриппа.

Онищенко добавил, что для установления точной причины смерти необходимо дождаться вскрытия всех умерших постояльцев, а пока следует придерживаться версии, установленной патологоанатомами.