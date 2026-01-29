Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

В четверг в рамках XIV Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота", где Фадеев рассказал про причины того, почему школьные хулиганы ведут себя подобным образом.

"Первый источник - решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа - это сфера услуг, образование - сфера услуг. Вот же где этот источник… Все оказывается сфера услуг, и школа - сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно", - сказал Фадеев.

По его словам, когда школьник видит в учебнике формулировку "образование - сфера услуг", он начинает вести себя неподобающим образом по отношению к учителю, деятельность которого также считает услугой.