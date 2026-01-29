https://ria.ru/20260129/obrazovanie-2070935558.html
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ
россия
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В четверг в рамках XIV Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации
состоялся круглый стол на тему "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота", где Фадеев
рассказал про причины того, почему школьные хулиганы ведут себя подобным образом.
"Первый источник - решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа - это сфера услуг, образование - сфера услуг. Вот же где этот источник… Все оказывается сфера услуг, и школа - сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно", - сказал Фадеев.
По его словам, когда школьник видит в учебнике формулировку "образование - сфера услуг", он начинает вести себя неподобающим образом по отношению к учителю, деятельность которого также считает услугой.
"Защитить учителя во что бы то ни стало, повысить его престиж. Вернуться к норме, когда учитель после родителей. На втором месте учитель должен быть по значению для молодых людей, для детей, для школьников", - добавил глава СПЧ.