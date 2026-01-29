Рейтинг@Mail.ru
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ - РИА Новости, 29.01.2026
11:23 29.01.2026
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил глава СПЧ
Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий... РИА Новости, 29.01.2026
общество, россия, валерий фадеев, совет федерации рф
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Совет Федерации РФ
Уроке английского языка
Уроке английского языка. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Образование не должно считаться сферой услуг, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В четверг в рамках XIV Рождественских Парламентских встреч в Совете Федерации состоялся круглый стол на тему "Становление современной общественно-государственной модели воспитания гражданина и патриота", где Фадеев рассказал про причины того, почему школьные хулиганы ведут себя подобным образом.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на IX Всероссийском форуме Центров госуслуг в Москве - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Медведев рассказал, почему не всем школьникам нравится электронный дневник
Вчера, 13:50
"Первый источник - решение идеологическое, решения, принятые в 90-х годах, даже раньше, зарождалось оно еще в 80-х годах. Школа - это сфера услуг, образование - сфера услуг. Вот же где этот источник… Все оказывается сфера услуг, и школа - сфера услуг. Принято решение о том, что надо вносить исправление в документы руководящие. Это правильно", - сказал Фадеев.
По его словам, когда школьник видит в учебнике формулировку "образование - сфера услуг", он начинает вести себя неподобающим образом по отношению к учителю, деятельность которого также считает услугой.
"Защитить учителя во что бы то ни стало, повысить его престиж. Вернуться к норме, когда учитель после родителей. На втором месте учитель должен быть по значению для молодых людей, для детей, для школьников", - добавил глава СПЧ.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Госдуме рассказали о переходе вузов на новую систему образования
09:39
 
ОбществоРоссияВалерий ФадеевСовет Федерации РФ
 
 
