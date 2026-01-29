https://ria.ru/20260129/nastavnichestvo-2070894992.html
В ГД предложили установить гарантированную сумму выплат за наставничество
В ГД предложили установить гарантированную сумму выплат за наставничество - РИА Новости, 29.01.2026
В ГД предложили установить гарантированную сумму выплат за наставничество
Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T06:08:00+03:00
2026-01-29T06:08:00+03:00
2026-01-29T06:08:00+03:00
общество
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg
https://ria.ru/20260114/gosduma-2067703063.html
https://ria.ru/20251224/gosduma-2064236214.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_fc05458b00d1e96fda7713256c9981fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф, кпрф
Общество, Госдума РФ, КПРФ
В ГД предложили установить гарантированную сумму выплат за наставничество
КПРФ предложила установить гарантированную сумму выплат за наставничество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы от КПРФ во главе с первым зампредседателя ЦК партии Юрием Афониным предложили установить минимальный размер выплат за наставничество - не меньше одной четвертой федерального МРОТ.
Соответствующий законопроект парламентарии направили на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
"Задачей законопроекта является законодательное закрепление минимального размера выплат за наставничество в размере не меньше одной четвертой минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом", - говорится в пояснительной записке к документу.
В беседе с РИА Новости депутат Госдумы
от КПРФ
Георгий Камнев отметил, что наставничество - это важнейший инструмент развития кадрового потенциала организаций и экономики страны в целом. По его словам, этот институт вернули, потому что специалистам с дипломами, но без опыта необходим пример настоящих профессионалов, которые могут на практике показать и научить тому, о чем не расскажет "даже самый лучший лектор".
"Когда опытного работника, например, на заводе просят взять на себя наставничество новичков, он прекрасно понимает - свои силы, энергию, навыки, время он потратит не на выполнение собственных KPI, за что мог бы получить премию, а на обучение неопытных коллег. А если он очень хороший работник с большим стажем и высокой результативностью, то как наставник он вообще бесценен", - подчеркнул Камнев.