В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт

МОСКВА, 29 янв - РИА Недвижимость. В Москве лучше, чем в европейских городах, справляются с обильными снегопадами, заявил РИА Недвижимость руководитель проекта "Дом и двор", эксперт научно-исследовательской лаборатории политических исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ Павел Степура.
"У нас климат пожестче и более снежный. Мы заранее знаем, что может быть, и в большей степени готовы к обильным снегопадам. Тут есть объективные климатические причины и опыт коммунальных служб", - сказал он.
Снега этой зимой оказалось намного больше, чем обычно, также отметил Степура.
"Учитывая условия, ситуация вполне нормальная, особенно если сравнивать с другими городами. Не нужно удивляться, что кучи снега за полчаса не исчезают, это нормально для таких ситуаций и нужно относиться с пониманием ", - подчеркнул он, добавив, что снег по мере возможности убирают.
В свою очередь замдиректора Дорожно-строительного института Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Сергей Дмитриев обратил внимание на масштабы работ по уборке снега.
"Они ведутся коммунальными службами столицы на огромных площадях и протяженностях, в самых сложных погодно-климатических и транспортных условиях, а также отличаются высокой трудоемкостью и выполняются в аварийном порядка ", - сказал он.
Дмитриев также указал на принципиальное отличие уборки снега с дорог Москвы по сравнению со Скандинавскими странами, где применяют гранитную крошку поверх снежного наката. "Перенос такого метода на наш город вызовет транспортный коллапс из-за интенсивности движения и снижения скорости и сцепления колес с таким материалом", - подчеркнул он.
В этой связи в столице используются реагенты, которые расплавляют снег, добавил Дмитриев.
"То есть после ликвидации последствий снегопада идет дальнейшая расчистка дорог до асфальтобетона, что прямо влияет на комфорт и безопасность движения", - заключил он.