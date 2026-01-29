Рейтинг@Mail.ru
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:52 29.01.2026
https://ria.ru/20260129/moskva-2071052763.html
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт - РИА Новости, 29.01.2026
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт
В Москве лучше, чем в европейских городах, справляются с обильными снегопадами, заявил РИА Недвижимость руководитель проекта "Дом и двор", эксперт... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:52:00+03:00
2026-01-29T17:52:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
сергей дмитриев
высшая школа экономики (вшэ)
снегопад в москве
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971728_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_0dfe404a8268b03e0a35cf804f1bad2c.jpg
https://ria.ru/20260129/sneg-2071041218.html
https://ria.ru/20260129/moskva-2071052590.html
https://ria.ru/20260129/yandeks-2071047284.html
москва
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/09/2066971728_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_fcaff616380d1d400d833103f45d3f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, сергей дмитриев, высшая школа экономики (вшэ), снегопад в москве, европа
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Дмитриев, Высшая школа экономики (ВШЭ), Снегопад в Москве, Европа
В Москве лучше справляются со снегопадами, чем в Европе, заявил эксперт

Эксперт Степура: Москва лучше справляется с обильными снегопадами, чем Европа

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка идет в снежную погоду по улице в Москве
Девушка идет в снежную погоду по улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Девушка идет в снежную погоду по улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Недвижимость. В Москве лучше, чем в европейских городах, справляются с обильными снегопадами, заявил РИА Недвижимость руководитель проекта "Дом и двор", эксперт научно-исследовательской лаборатории политических исследований факультета социальных наук НИУ ВШЭ Павел Степура.
«
"У нас климат пожестче и более снежный. Мы заранее знаем, что может быть, и в большей степени готовы к обильным снегопадам. Тут есть объективные климатические причины и опыт коммунальных служб", - сказал он.
Сотрудники коммунальных служб очищают Старый Арбат от снега в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Январь стал самым снежным в Москве за последние 203 года
Вчера, 17:06
Снега этой зимой оказалось намного больше, чем обычно, также отметил Степура.
«
"Учитывая условия, ситуация вполне нормальная, особенно если сравнивать с другими городами. Не нужно удивляться, что кучи снега за полчаса не исчезают, это нормально для таких ситуаций и нужно относиться с пониманием ", - подчеркнул он, добавив, что снег по мере возможности убирают.
В свою очередь замдиректора Дорожно-строительного института Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета Сергей Дмитриев обратил внимание на масштабы работ по уборке снега.
«
"Они ведутся коммунальными службами столицы на огромных площадях и протяженностях, в самых сложных погодно-климатических и транспортных условиях, а также отличаются высокой трудоемкостью и выполняются в аварийном порядка ", - сказал он.
Сотрудники коммунальных служб убирают снег на улице - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
В Москве в цикличном режиме проводят очистку улиц от снега
Вчера, 17:51
Дмитриев также указал на принципиальное отличие уборки снега с дорог Москвы по сравнению со Скандинавскими странами, где применяют гранитную крошку поверх снежного наката. "Перенос такого метода на наш город вызовет транспортный коллапс из-за интенсивности движения и снижения скорости и сцепления колес с таким материалом", - подчеркнул он.
В этой связи в столице используются реагенты, которые расплавляют снег, добавил Дмитриев.
«
"То есть после ликвидации последствий снегопада идет дальнейшая расчистка дорог до асфальтобетона, что прямо влияет на комфорт и безопасность движения", - заключил он.
Движение транспорта по Крымскому мосту в Москве во время снегопада - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Средний чек на такси "Яндекса" рос на 20-25% в дни снегопада в Москве
Вчера, 17:27
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваСергей ДмитриевВысшая школа экономики (ВШЭ)Снегопад в МосквеЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала