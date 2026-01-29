Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза - РИА Новости, 29.01.2026
20:31 29.01.2026
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза
В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза

Снегопад в Санкт-Петербурге
Снегопад в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Снегопад в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, местами она опустится ниже 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 23 часов 29 января до 10 часов 30 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже 20 градусов", - говорится в сообщении.
Такой же "желтый" уровень погодной опасности действует до 13.00 1 февраля в связи с опасностью возникновения изморози.
Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность при поездках на личном транспорте, а также рекомендуют горожанам одеваться теплее и не допускать обморожений.
ОбществоСанкт-Петербург
 
 
