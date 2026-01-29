В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза

Такой же "желтый" уровень погодной опасности действует до 13.00 1 февраля в связи с опасностью возникновения изморози.

Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность при поездках на личном транспорте, а также рекомендуют горожанам одеваться теплее и не допускать обморожений.