В Петербурге объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за мороза

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности объявлен в Санкт-Петербурге из-за очень низкой температуры воздуха, местами она опустится ниже 20 градусов, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"По информации Росгидрометцентра, на территории Санкт-Петербурга с 23 часов 29 января до 10 часов 30 января объявлен "желтый" уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Ожидается, что местами она опустится ниже 20 градусов", - говорится в сообщении.
Такой же "желтый" уровень погодной опасности действует до 13.00 1 февраля в связи с опасностью возникновения изморози.
Власти просят автомобилистов соблюдать особую осторожность при поездках на личном транспорте, а также рекомендуют горожанам одеваться теплее и не допускать обморожений.
