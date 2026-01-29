Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений
06:48 29.01.2026
В Госдуме предложили ввести мораторий на закрытие медучреждений
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение...
общество, россия, сергей миронов, госдума рф, справедливая россия
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести мораторий на закрытие медицинских учреждений и сокращение медработников и их зарплат.
Ранее внештатный специалист Минздрава РФ по акушерству Владимир Климов опроверг информацию о якобы закрытии роддомов по стране.
Миронов предложил установить квоту в новостройках для соцнайма
"Я уже обращался в Минздрав с предложением ввести мораторий на закрытие медучреждений и сокращение медработников и их зарплат. Нас пока не слышат…Буду поднимать эту проблему на встрече с председателем правительства", - сказал Миронов РИА Новости.
Кроме того, он сообщил, что "Справедливая Россия" будет готовить инициативу о федеральном запрете закрытия "неэффективных" роддомов и других медучреждений, а также о привлечении к ответственности за халатность чиновников, которые должны обеспечивать социальные обязательства государства перед гражданами. "Демография - это не циферки в отчетах! Это живые люди, от которых зависит будущее России!", - добавил лидер партии.
По словам Миронова, без гарантий доступности медучреждений, в том числе роддомов, нельзя будет говорить о решении проблем демографии и развития регионов.
Миронов предложил увеличить зарплаты воспитателей в детсадах
22 января, 05:31
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФСправедливая Россия
 
 
