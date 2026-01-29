Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета
12:30 29.01.2026
Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета
общество
россия
украина
валентина матвиенко
совет федерации рф
общество, россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф
Общество, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению и важности в полной мере сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны. Наша цель — сделать всё, чтобы вопреки всем вызовам сегодняшнего дня сохранить в нашей стране, в нашей огромной России тот нравственный и ценностный фундамент, который на протяжении столетий составляет основу национального кода многих поколений россиян", - сказала политик на пленарном заседании Рождественских парламентских встреч.
Протоиерей Владимир Вигилянский - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Известный священник рассказал о национальной идее России
29 декабря 2025, 08:14
Мероприятие проходит в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".
По словам Матвиенко, к великому сожалению, "на примере наших соседей мы видим, к какой трагедии — государственной, человеческой, духовной — могут привести сбитые ориентиры".
На Украине уничтожается не только каноническая церковь, но и сакральные вековые традиции, взять хотя бы перенос празднования Рождества, отметила она.
"Духовные основы попираются и практически во всех западных странах. Неслучайно всё больше верующих, нравственно сильных людей переезжают в Россию, не желая, чтобы их детям с яслей вкладывали в голову идеи гендерной распущенности и русофобии", - подчеркнула спикер Совфеда.
Победитель премии Голос истории, ветеран Великой Отечественной Войны, труженик тыла, капитан 2-го ранга, доктор философских наук Константин Николаевич Панферов - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Ветеран ВОВ поделился формулой воспитания патриотизма
1 декабря 2025, 12:18
 
