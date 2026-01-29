Матвиенко сравнила нравственное воспитание с обеспечением суверенитета

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Вопросы просвещения, нравственного воспитания человека по своему значению сопоставимы с обеспечением суверенитета и обороноспособности страны, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Мероприятие проходит в рамках XXXIV международных Рождественских образовательных чтений на тему "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени".