Три самолета не смогли сесть в аэропорту Махачкалы из-за непогоды
Три самолета не смогли сесть в аэропорту Махачкалы из-за тумана и ушли на запасные аэродромы, сообщил РИА Новости сотрудник авиагавани. РИА Новости, 29.01.2026
