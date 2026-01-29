Рейтинг@Mail.ru
19:05 29.01.2026
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке активов "Лукойла"
Carlyle рассказала о структуре сделки по покупке активов "Лукойла"
2026
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Американская компания Carlyle сообщила РИА Новости, что сделка по покупке иностранных активов "Лукойла" структурирована так, чтобы полностью соответствовать требованиям минфина США.
"Предлагаемая сделка, которая не включает активы компании LUKOIL International, расположенные в Казахстане, структурирована таким образом, чтобы полностью соответствовать политике Управления по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC)", - сообщили в компании.
Ранее "Лукойл" заявил, что заключил соглашение с Carlyle о продаже ей своих зарубежных активов, за исключением казахстанских. При этом российская компания отметила, что это соглашение не является эксклюзивным, продолжаются переговоры с другими потенциальными покупателями.
Вывеска на автозавправке Лукойл - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Песков отметил важность обеспечения интересов "Лукойла"
