"Лукойл" договорился о продаже зарубежных активов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Лукойл" предварительно договорился с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже своих зарубежных активов.
"Лукойл" сообщает о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже LUKOIL International GmbH (100 процентов дочернего общества ПАО "Лукойл", владеющего зарубежными активами группы "Лукойл")", — говорится в релизе.
Россию ждет тяжелый год дешевой нефти
8 января, 08:00
При этом в сделку не входят активы в Казахстане, которые останутся в собственности российской нефтекомпании.
В "Лукойле" добавили, что соглашение еще должно одобрить Управление по контролю за иностранными активами казначейства США. Кроме того, продолжаются переговоры и с другими потенциальными покупателями.
В октябре 2025 года США ввели санкции против "Лукойла" и его "дочек", в которых ему принадлежит более 50 процентов. После этого компания заявила, что хочет продать зарубежные активы, и вскоре согласовала основные условия сделки с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем тот отозвал предложение, так как не получил от американского Минфина необходимую лицензию.
В ноябре СМИ сообщали об интересе к зарубежным активам "Лукойла" и со стороны других игроков. Среди них, помимо Carlyle, были Chevron, ExxonMobil и Национальная нефтяная компания Абу-Даби.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Помимо этого, он является оператором проекта "Западная Курна — 2" в Ираке с долей 75 процентов. Есть несколько активов в Африке, где у "Лукойла" 50 процентов. В некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
В Казахстане структура "Лукойла" входит, в частности, в число акционеров Каспийского трубопроводного консорциума. А на Каспийском шельфе компания вместе с нефтегазовым оператором "Казмунайгаз" разрабатывает перспективные проекты "Каламкас-море" и "Хазар".
Богатейший человек Мексики купит активы "Лукойла" в стране
19 января, 19:54