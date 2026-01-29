Лавров рассказал, зачем Запад использует нарративы о третьей мировой войне

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне с целью мобилизации своего электората и сохранения собственной власти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами", - сказал министр в своем интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye

"При этом "мелкота" этого политического класса проявляется в том, что они даже не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов. Посмотрите, как они описывают ход специальной военной операции", - отметил он.

Лавров подчеркнул, что в материалах западных СМИ имеются несоответствия, связанные с описанием якобы медленного хода СВО и утверждениями о том, что через три года РФ якобы нападет на Европу