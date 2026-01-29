Рейтинг@Mail.ru
Лавров рассказал, зачем Запад использует нарративы о третьей мировой войне - РИА Новости, 29.01.2026
18:34 29.01.2026 (обновлено: 18:47 29.01.2026)
Лавров рассказал, зачем Запад использует нарративы о третьей мировой войне
в мире
россия
германия
франция
сергей лавров
нато
еврокомиссия
в мире, россия, германия, франция, сергей лавров, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Германия, Франция, Сергей Лавров, НАТО, Еврокомиссия
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Западноевропейские элиты используют нарративы о третьей мировой войне с целью мобилизации своего электората и сохранения собственной власти, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Элиты, которые, как сейчас принято говорить, продвигают эти нарративы, не видят другого способа мобилизовать свой электорат, чтобы сохранить власть. Как только они перестанут заниматься этими истеричными делами по поводу российской угрозы, им придется заниматься конкретными социально-экономическими проблемами", - сказал министр в своем интервью турецкому телеканалу TGRT и газете Turkiye.
Сценарии распада НАТО не интересуют Россию, заявил Лавров
Вчера, 18:31
По словам Лаврова, история про "подготовку" к третьей мировой войне, которую якобы начнет Россия, "раздувается" прибалтийскими странами и пришедшими к власти в Германии и Франции политиками во главе с генсеком НАТО Рютте и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
"При этом "мелкота" этого политического класса проявляется в том, что они даже не утруждают себя изобретением хоть каких-то аргументов. Посмотрите, как они описывают ход специальной военной операции", - отметил он.
Лавров подчеркнул, что в материалах западных СМИ имеются несоответствия, связанные с описанием якобы медленного хода СВО и утверждениями о том, что через три года РФ якобы нападет на Европу.
"Так что насчет третьей мировой войны обращаться надо не к нам, а к тем, кто не имеет большей фантазии, чтобы хоть как-то оправдать свое совершенно безрезультатное и провальное пребывание у власти", - резюмировал Лавров.
Лавров назвал конфликт на Украине столкновением с Западом
Вчера, 18:17
 
