Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Медицинская помощь постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек, могла запаздывать с точки зрения начала лечения, а также госпитализации, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Если фактор общий и 46 заболевших, конечно же, наверняка, медицинская помощь, которую должны были им оказать там, наверное, запаздывала. Запаздывала с точки зрения своевременности начала лечения, оказания какого-то пособия, может быть, даже госпитализации. Вот этот фактор почему-то не сработал", - сказал Онищенко.

В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмонией. Позже СУСК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате. Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в ведомстве.