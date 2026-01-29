Рейтинг@Mail.ru
Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко
12:47 29.01.2026 (обновлено: 15:27 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kuzbass-2070960595.html
Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко
Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко - РИА Новости, 29.01.2026
Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко
Медицинская помощь постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек, могла запаздывать с точки зрения начала лечения, а... РИА Новости, 29.01.2026
Медпомощь интерната в Кузбассе могла запаздывать, допустил Онищенко

Онищенко: постояльцам интерната в Кузбассе вовремя не начали лечение

Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Виль Равилов
Перейти в медиабанк
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Медицинская помощь постояльцам психоневрологического интерната в Прокопьевске, где умерли девять человек, могла запаздывать с точки зрения начала лечения, а также госпитализации, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
«
"Если фактор общий и 46 заболевших, конечно же, наверняка, медицинская помощь, которую должны были им оказать там, наверное, запаздывала. Запаздывала с точки зрения своевременности начала лечения, оказания какого-то пособия, может быть, даже госпитализации. Вот этот фактор почему-то не сработал", - сказал Онищенко.
В четверг в министерстве труда и социальной защиты Кузбасса сообщили о смерти в январе девяти человек в психоневрологическом интернате в Прокопьевске, где было массовое заражение гриппом и пневмонией. Позже СУСК сообщил, что возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в интернате. Росздравнадзор по Кемеровской области-Кузбассу проверит качество оказания медпомощи постояльцам Прокопьевского психоневрологического интерната, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Дом-интернат в Прокопьевске Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
СК: смерть троих постояльцев интерната в Кузбассе связана с гриппом
