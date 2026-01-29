https://ria.ru/20260129/krivoy-rog-2071046057.html
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге прогремел взрыв - РИА Новости, 29.01.2026
В Кривом Роге прогремел взрыв
Взрыв прогремел в четверг в Кривом Роге Днепропетровской области, сообщил украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги в части региона. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T17:24:00+03:00
2026-01-29T17:24:00+03:00
2026-01-29T17:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
кривой рог
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054927032_0:169:1147:814_1920x0_80_0_0_7507a348e94a6673541eba2ac5f1e1ea.jpg
https://ria.ru/20260129/kirovograd-2071040077.html
кривой рог
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0e/2054927032_87:141:1061:871_1920x0_80_0_0_b10814d5b57a9d72a055f71eea4ae97e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кривой рог, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Кривой Рог, Днепропетровская область
В Кривом Роге прогремел взрыв
В Кривом Роге Днепропетровской области прогремел взрыв