В России начнут принимать документы в колледжи в онлайн-формате

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минпросвещения РФ подготовило проект, который позволит абитуриентам подать документы для поступления в колледжи и техникумы пяти регионов страны в онлайн-формате, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Подготовлен проект постановления правительства РФ , предполагающего запуск эксперимента по приему абитуриентов в колледжи и техникумы через суперсервис "Поступление в СПО онлайн"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперимент планируют провести в ходе приемной кампании 2026/27 учебного года в пяти пилотных регионах.

"Участниками эксперимента в 2026/27 учебном году станут образовательные организации СПО и их филиалы, расположенные в Волгоградской, Костромской, Ленинградской и Ульяновской областях , а также в Красноярском крае", - уточнили в министерстве.