"Утратила статус": Минимущества объяснило лишение Клишиной квартиры в Твери

БЕЛГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина в 2022 году утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, что стало основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры в Твери, сообщили РИА Новости в министерстве имущественных и земельных отношений Тверской области.

В интервью на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко спортсменка рассказала, что получила однокомнатную квартиру в Твери в 2011 году с условием перевода ее в собственность в случае спортивных достижений или выслуги лет. Она утверждала, что недвижимость у нее "отобрали".

"Однокомнатная квартира площадью 41,7 квадратных метра в Заволжском районе города Твери была предоставлена Дарье Клишиной во временное пользование в 2011 году на период вхождения в состав сборной команды России по легкой атлетике. Дарья Клишина утратила статус спортсмена, входящего в состав сборной России, с 2022 года. Указанные обстоятельства стали основанием для расторжения договора коммерческого найма квартиры", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, после уведомления Клишина не освободила помещение и вопрос пришлось решать в суде. Заволжский районный суд Твери в октябре 2024 года удовлетворил иск ведомства, а апелляция оставила это решение в силе. В мае 2025 года пользование квартирой было прекращено, а представитель спортсменки подписал акт приема-передачи объекта. В министерстве подчеркнули, что работа по актуализации оснований для проживания в государственном жилье ведется ежегодно.

"В случае, если бы Минимущества не приняло необходимых мер по расторжению договора найма с Дарьей Клишиной, то это было бы квалифицировано как бездействие органа власти и являлось бы нарушением законодательства", - заявили в ведомстве.