Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ - РИА Новости Спорт, 29.01.2026
Хоккей
 
17:48 29.01.2026
Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ
Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ
Новосибирская "Сибирь" одержала победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 29.01.2026
спорт, новосибирск, алексей яковлев, семен кошелев, энди андреофф, хк динамо, сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Новосибирск, Алексей Яковлев, Семен Кошелев, Энди Андреофф, ХК Динамо, Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Алексей Яковлев (8-я минута), Федор Гордеев (26), Семен Кошелев (37) и Энди Андреофф (44). Ассистировавший Андреоффу Антон Косолапов продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до четырех матчей. У минской команды отличился Даррен Диц (55).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
29 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
Сибирь
4 : 1
Динамо Минск
07:59 • Алексей Яковлев
(Тимур Ахияров, Иван Климович)
05:47 • Фёдор Гордеев
(Сергей Широков, Чейз Приски)
16:02 • Семен Кошелев
(Архип Неколенко, Владислав Лещенко)
03:29 • Энди Андреофф
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
14:24 • Даррен Диц
(Вадим Шипачев, Daniil Lipsky)
Для "Динамо" встреча стала 1100-й в истории в КХЛ.
"Сибирь" одержала четвертую победу подряд. Команда, набрав 49 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 66 баллами располагается на третьей строчке на Западе.
В следующем матче "Сибирь" 31 января примет челябинский "Трактор", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".
Хоккей Спорт Новосибирск Алексей Яковлев Семен Кошелев Энди Андреофф ХК Динамо (Москва) Сибирь КХЛ 2025-2026
 
