Минское "Динамо" уступило "Сибири" в своем 1100-м матче в КХЛ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новосибирская "Сибирь" одержала победу над минским "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). В составе победителей шайбы забросили Алексей Яковлев (8-я минута), Федор Гордеев (26), Семен Кошелев (37) и Энди Андреофф (44). Ассистировавший Андреоффу Антон Косолапов продлил свою результативную серию (2 гола + 3 передачи) до четырех матчей. У минской команды отличился Даррен Диц (55).
29 января 2026 • начало в 15:30
Завершен
07:59 • Алексей Яковлев
(Тимур Ахияров, Иван Климович)
05:47 • Фёдор Гордеев
16:02 • Семен Кошелев
03:29 • Энди Андреофф
(Anton Kosolapov, Тэйлор Бек)
14:24 • Даррен Диц
(Вадим Шипачев, Daniil Lipsky)
"Сибирь" одержала четвертую победу подряд. Команда, набрав 49 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Динамо" с 66 баллами располагается на третьей строчке на Западе.
В следующем матче "Сибирь" 31 января примет челябинский "Трактор", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с магнитогорским "Металлургом".
