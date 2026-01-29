Китай и Британия должны укреплять диалог, заявил Си Цзиньпин

Он добавил, что международное право по-настоящему эффективно только тогда, когда все страны его соблюдают, при этом крупные государства должны играть в этом ведущую роль.

"Китай и Великобритания должны совместно выступать за подлинную многосторонность и практиковать ее для содействия выстраиванию более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также для достижения справедливой и упорядоченной многополярности и инклюзивной глобализации", - подчеркнул китайский лидер.