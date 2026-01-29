Рейтинг@Mail.ru
Китай и Британия должны укреплять диалог, заявил Си Цзиньпин
09:45 29.01.2026 (обновлено: 10:04 29.01.2026)
Китай и Британия должны укреплять диалог, заявил Си Цзиньпин
Китай и Великобритания на фоне нестабильности в мире должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, заявил в четверг РИА Новости, 29.01.2026
в мире, китай, великобритания, пекин, си цзиньпин, кир стармер, оон
В мире, Китай, Великобритания, Пекин, Си Цзиньпин, Кир Стармер, ООН
ПЕКИН, 29 янв – РИА Новости. Китай и Великобритания на фоне нестабильности в мире должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Пекине.
"В настоящее время международная обстановка сложна и нестабильна, Китай и Великобритания, будучи постоянными членами СБ ООН и крупнейшими мировыми экономиками, должны укреплять диалог и сотрудничество для поддержания мира и стабильности во всем мире, а также для содействия социально-экономическому развитию обеих стран", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он добавил, что международное право по-настоящему эффективно только тогда, когда все страны его соблюдают, при этом крупные государства должны играть в этом ведущую роль.
"Китай и Великобритания должны совместно выступать за подлинную многосторонность и практиковать ее для содействия выстраиванию более справедливой и равноправной системы глобального управления, а также для достижения справедливой и упорядоченной многополярности и инклюзивной глобализации", - подчеркнул китайский лидер.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Китай не будет представлять угрозу для других стран, заявил Си Цзиньпин
В миреКитайВеликобританияПекинСи ЦзиньпинКир СтармерООН
 
 
