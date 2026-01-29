Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева

БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", — рассказала она перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
В среду госсекретарь США Марко Рубио отметил, что рабочим группам, участвующим в переговорах, остается решить территориальный вопрос. Он утверждает, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они "бесполезны".
В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.
Переговоры по Украине
В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.
По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.
Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.