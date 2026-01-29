Рейтинг@Mail.ru
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:43 29.01.2026 (обновлено: 12:18 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/kallas-2070912657.html
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева - РИА Новости, 29.01.2026
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева
Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T09:43:00+03:00
2026-01-29T12:18:00+03:00
в мире
киев
брюссель
украина
кайя каллас
евросоюз
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_0:94:2816:1678_1920x0_80_0_0_38934b325718719c78e894c2c706de0b.jpg
https://ria.ru/20260128/mery-2070822261.html
https://ria.ru/20260128/makron-2070861049.html
https://ria.ru/20260128/ukraina-2070638675.html
киев
брюссель
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059714368_166:0:2667:1876_1920x0_80_0_0_598a55d94c8031238296e80c17d72c47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, брюссель, украина, кайя каллас, евросоюз, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, марко рубио, игорь костюков (генштаб)
В мире, Киев, Брюссель, Украина, Кайя Каллас, Евросоюз, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Марко Рубио, Игорь Костюков (Генштаб)
Каллас допустила серьезные территориальные уступки Киева

Каллас допустила территориальные уступки Киева в обмен на гарантии безопасности

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Киев может пойти на серьезные территориальные уступки на переговорах с Москвой в обмен на гарантии безопасности, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.
«
"Если украинцы идут на очень жесткие уступки, то они делают это ради мира для остальной части Украины. И тогда должно быть совершенно ясно, что мир для остальной части Украины есть, это американцы должны тоже учитывать", — рассказала она перед началом заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.
Президент ОАЭ шейх Мохаммед бин Заид Аль Нахайян принимает глав делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах между США, Россией и Украиной в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
В США предложили радикальные меры после переговоров с Россией
Вчера, 17:30
В среду госсекретарь США Марко Рубио отметил, что рабочим группам, участвующим в переговорах, остается решить территориальный вопрос. Он утверждает, что общее соглашение по гарантиям безопасности для Киева достигнуто: оно предполагает развертывание "небольшого контингента" европейских войск, в первую очередь французских и британских, а также поддержку со стороны Вашингтона, без которой они "бесполезны".

В МИД России подчеркивали, что любой сценарий размещения на Украине войск стран — участниц НАТО неприемлем и чреват резкой эскалацией. Президент Владимир Путин пояснил, что Москва будет считать зарубежные контингенты у своих границ законными целями. По его словам, после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных в соседней стране будет нецелесообразным.

Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Макрон сделал громкое заявление о переговорах России и Украины
Вчера, 20:55

Переговоры по Украине

В пятницу и субботу в Абу-Даби прошла первая встреча трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона. Российской делегацией руководил начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков. В закрытом режиме стороны обсудили нерешенные вопросы мирного плана США. Новая встреча запланирована на 1 февраля.

По данным зарубежных СМИ, изначально инициатива Штатов включала передачу под контроль Москвы всего Донбасса, признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и дальнобойное оружие.

Переговорам в Абу-Даби предшествовала встреча Владимира Путина с американской делегацией во главе со спецпредставителем Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом.
Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, американцы признали, что без решения территориального вопроса по формуле, согласованной в Анкоридже, рассчитывать на долгосрочное урегулирование не стоит. ВСУ должны выйти из Донбасса — это важное условие Москвы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Киев хочет воевать. Но появился идеальный способ принудить его к миру
Вчера, 08:00
 
В миреКиевБрюссельУкраинаКайя КалласЕвросоюзГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныМарко РубиоИгорь Костюков (Генштаб)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала