Испания поддержала дополнительные санкции против Ирана

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Правительство Испании поддержит введение дополнительных санкций против Ирана, в том числе против Корпуса стражей исламской революции (КСИР), заявил министр иностранных дел королевства Хосе Мануэль Альбарес.
"Мы присоединимся к любым санкциям, которые будут предложены в отношении... (Тегерана - ред.), включая меры против Корпуса стражей исламской революции", - сказал он по прибытии на встречу глав МИД ЕС.
Глава испанской дипломатии отметил, что было бы ошибкой связывать санкционные решения исключительно с отдельными эпизодами насилия, утверждая, что якобы речь идёт о системных нарушениях прав человека. Альбарес заявил, что Евросоюз должен использовать свой экономический потенциал как инструмент политического влияния на международной арене, отстаивая нормы международного права, принципы Устава ООН и отказ от применения силы или угрозы её применения во внешней политике.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации национальной валюты, но позже переросли в беспорядки и акции против властей, достигшие пика после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.