Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе
Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе - РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе
Вспышка гриппа в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевске Кемеровской области могла привести к повышенной смертности среди его постояльцев в январе, РИА Новости, 29.01.2026
Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе
Академик РАН Нетесов: люди в интернате в Кузбассе могли умереть из-за гриппа
НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Вспышка гриппа в психоневрологическом интернате в городе Прокопьевске Кемеровской области могла привести к повышенной смертности среди его постояльцев в январе, сообщил РИА Новости заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского госуниверситета, академик РАН Сергей Нетесов.
"Грипп приводит к повышенной смертности в группах риска, и в основном это сердечно-сосудистые заболевания и пневмонии. Девять человек в одном месте - это, конечно, несколько странновато, но с другой стороны, у них явно были очень серьезные хронические заболевания и это вполне может объяснять ситуацию", - сказал собеседник агентства.
По словам эксперта, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в эпидемию гриппа в целом сильно возрастает.
"Например, в США
, в год от последствий гриппа умирает 35 тысяч человек в стране. Соответственно, у нас может умирать примерно 15 тысяч человек", - добавил Нетесов
.
Минтруда и соцзащиты Кузбасса в четверг со ссылкой на данные комиссии, работающей в интернате, сообщило, что в январе в Прокопьевском интернате для людей с психоневрологическими заболеваниями умерли девять постояльцев. Ранее минздрав региона сообщал, что в интернате внебольничная пневмония была выявлена у двух человек, а положительные пробы на вирус гриппа А у 46 проживающих. По факту массовой заболеваемости гриппом в интернате следователи СК
возбудили уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.