Эксперт назвал возможную причину гибели постояльцев интерната в Кузбассе

"Грипп приводит к повышенной смертности в группах риска, и в основном это сердечно-сосудистые заболевания и пневмонии. Девять человек в одном месте - это, конечно, несколько странновато, но с другой стороны, у них явно были очень серьезные хронические заболевания и это вполне может объяснять ситуацию", - сказал собеседник агентства.