В Мосгордуме предложили возрастную маркировку для видеоигр в интернете
В Мосгордуме предложили закрепить возрастную маркировку для видеоигр в интернете
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете предложили закрепить в Московской городской думе, сообщил журналистам ее председатель Алексей Шапошников.
В столичном парламенте разработан законопроект, который предполагает усиление эффективности механизмов, защищающих детей от деструктивного контента, который может навредить психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка.
"Что предлагает Мосгордума
: блокировать во внесудебном порядке интернет-контент, который обязан иметь возрастную маркировку, но не имеет ее или маркирован неверно, ввести обязательную экспертизу детского контента в интернете, требующего маркировки, чтобы возрастные ограничения соответствовали реальному содержанию, кроме материалов с маркировкой "18+", закрепить обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете", - рассказал Шапошников
.
Председатель Мосгордумы добавил, что предлагается предусмотреть возможность добровольной возрастной маркировки контента, не требующего обязательной маркировки и сделать общедоступными экспертные заключения, на основании которых была проведена возрастная маркировка.
"После доработки законопроект будет предложен к внесению в Государственную думу", - подчеркнул Шапошников.