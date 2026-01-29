Рейтинг@Mail.ru
23:09 29.01.2026
В Мосгордуме предложили возрастную маркировку для видеоигр в интернете
алексей шапошников, московская городская дума, общество
Алексей Шапошников, Московская городская дума, Общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете предложили закрепить в Московской городской думе, сообщил журналистам ее председатель Алексей Шапошников.
В столичном парламенте разработан законопроект, который предполагает усиление эффективности механизмов, защищающих детей от деструктивного контента, который может навредить психике, физическому здоровью и нравственному развитию ребенка.
"Что предлагает Мосгордума: блокировать во внесудебном порядке интернет-контент, который обязан иметь возрастную маркировку, но не имеет ее или маркирован неверно, ввести обязательную экспертизу детского контента в интернете, требующего маркировки, чтобы возрастные ограничения соответствовали реальному содержанию, кроме материалов с маркировкой "18+", закрепить обязательную возрастную маркировку для видеоигр в интернете", - рассказал Шапошников.
Председатель Мосгордумы добавил, что предлагается предусмотреть возможность добровольной возрастной маркировки контента, не требующего обязательной маркировки и сделать общедоступными экспертные заключения, на основании которых была проведена возрастная маркировка.
"После доработки законопроект будет предложен к внесению в Государственную думу", - подчеркнул Шапошников.
Алексей ШапошниковМосковская городская думаОбщество
 
 
