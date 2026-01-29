Губерниев прокомментировал введенные против него санкции ЕС

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал введенные против него санкции Евросоюза, отметив, что всегда был, есть и будет вместе с Россией.
Ранее ЕС добавил шесть физлиц в список персональных санкций против РФ. Помимо Губерниева, туда вошли телеведущие Екатерина Андреева, Мария Ситтель и Павел Зарубин.
«
"Ой, санкции ЕС подъехали!!! Я был, есть и буду со своей страной!!!! Вместе с Россией!!!! И за российский спорт", - написал Губерниев в Telegram-канале.
После принятия 19 пакетов санкций под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2,4 тысячи физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.
