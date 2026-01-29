Рейтинг@Mail.ru
Четвертый форум по коммуникациям Baltic Winter состоялся в Москве
29.01.2026
Четвертый форум по коммуникациям Baltic Winter состоялся в Москве
Четвертый форум по коммуникациям Baltic Winter состоялся в Москве
Четвертый форум по коммуникациям Baltic Winter состоялся в Москве

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В Москве прошел четвертый форум по коммуникациям Baltic Winter, центральным событием которого стала презентация книги "Baltic Weekend: 25 лет коммуникаций", посвященной развитию PR-отрасли в России, сообщает пресс-служба мероприятия.
Как отметил организатор, генеральный директор SPN Communications, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью Андрей Баранников, Baltic Winter в Москве является продолжением форума Baltic Weekend, который в прошлом году отметил 25-летие.
"Фактически мы вместе запускаем деловой сезон 2026 года. За четыре года своего существования московский форум Baltic Winter посетило более 1 тысячи людей, очень приятно, что с каждым годом количество людей, которые приходит к нам, становится все больше и больше", — приводит пресс-служба слова Баранникова.
Касательно презентации книги он высказался, что это не учебник, а откровения. Это то, что 25 авторов хотели бы рассказать себе же, когда только начинали. Это мудрость, которую они заработали годами работы, ошибок и открытий.
Директор по внешним коммуникациям "Лемана ПРО" Екатерина Хватова сравнила книгу с машиной времени, позволяющей совершить путешествие от первых пресс-релизов до эры цифрового сознания.
"В ней как в зеркале можно увидеть становление отрасли в нашей стране — переход от пропаганды к PR, от разовых инструментов к комплексным стратегиям, от дефицита информации к перенасыщению. Она как мостик между поколениями коммуникаторов для сохранения профессионального наследия и уникального опыта, анализа ошибок и успехов, а также для формирования будущего отрасли", — цитирует пресс-служба Хватову.
Программа форума охватила темы индустрии — эксперты обсудили тренды отрасли по итогам 2025 года и прогнозы на 2026-й.
Руководитель Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters Борислав Володин поделился с участниками своими рекомендациями, как создавать то, что будет помниться годами.
"Стык искусства и технологий — искусство бросает вызов технологиям, а технологии вдохновляют искусство. Именно на этом стыке возникает новая точка роста, появляются новые продукты, продюсерские решения и формируется новая аудитория. Взаимодействие креатива и технологий сегодня является важнейшим фактором развития креативных индустрий", — приводит пресс-служба слова Володина.
Использованию ИИ в России было посвящено выступление руководителя по развитию продукта компании "Медиалогия" Владислава Стратонникова. По данным совместного исследования Медиалогии и МТС AdTech, 53% пользователей искусственного интеллекта в России — женщины. Наиболее активны люди до 24 лет (25% пользователей). В среднем россияне тратят 5 минут на работу с текстом через нейросети и 13 минут на создание изображений. Лидерами по популярности стали Alice AI, DeepSeek и ChatGPT.
В этом году форум Baltic Weekend пройдет 23-25 сентября в Санкт-Петербурге. Традиционно в рамках форума пройдет торжественная церемония вручения коммуникационной премии PROBA Awards и студенческая конференция Student Baltic Weekend. Ежегодно мероприятие собирает более 400 участников, объединяя представителей бизнеса, государственных структур и СМИ.
Организатором форума выступает коммуникационное агентство SPN Communications.
 
