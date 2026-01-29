https://ria.ru/20260129/fadeev-2070962239.html
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев - РИА Новости, 29.01.2026
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:54:00+03:00
2026-01-29T12:54:00+03:00
2026-01-29T13:02:00+03:00
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В четверг в Финансовом университете при правительстве РФ состоялась Международная научно-методическая конференция "Форсайт образования: университет будущего".
"В конце концов ее (двойку - ред.) исправить можно будет. В конце концов выгнать такого ученика из школы. Вот о чем мы говорим. Только педсовет должен принять такое решение. Двойку можно исправить, но неправильно повязанный галстук - это еще не двойка", - сказал Фадеев, выступая на пленарной сессии "Образование 4.0: формируем лидеров завтрашнего дня".
Глава СПЧ подчеркнул, что учитель - это фундамент цивилизации, а то, что сейчас в отношении педагогов происходит - недопустимо.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства просвещения РФ, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.