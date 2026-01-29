Рейтинг@Mail.ru
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев - РИА Новости, 29.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 29.01.2026 (обновлено: 13:02 29.01.2026)
https://ria.ru/20260129/fadeev-2070962239.html
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев - РИА Новости, 29.01.2026
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ)... РИА Новости, 29.01.2026
2026-01-29T12:54:00+03:00
2026-01-29T13:02:00+03:00
общество
россия
тульская область
луганская народная республика
валерий фадеев
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:26:2930:1674_1920x0_80_0_0_44f4c648e5f59facf80f47febd0fc428.jpg
https://ria.ru/20260118/otsenka-2068566210.html
https://ria.ru/20260127/shkola-2070613729.html
россия
тульская область
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156287/10/1562871036_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_77406e2aa72884ab56f4da441b134690.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, тульская область, луганская народная республика, валерий фадеев, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Тульская область, Луганская Народная Республика, Валерий Фадеев, Социальный навигатор, СН_Образование
Учащиеся смогут исправить двойку за поведение, заявил Фадеев

Фадеев: учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВалерий Фадеев
Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Валерий Фадеев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Учащиеся смогут исправить двойку за поведение в школе, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
В четверг в Финансовом университете при правительстве РФ состоялась Международная научно-методическая конференция "Форсайт образования: университет будущего".
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Минпросвещения планирует вернуть оценки за поведение с 1 по 11 классы
18 января, 03:30
"В конце концов ее (двойку - ред.) исправить можно будет. В конце концов выгнать такого ученика из школы. Вот о чем мы говорим. Только педсовет должен принять такое решение. Двойку можно исправить, но неправильно повязанный галстук - это еще не двойка", - сказал Фадеев, выступая на пленарной сессии "Образование 4.0: формируем лидеров завтрашнего дня".
Глава СПЧ подчеркнул, что учитель - это фундамент цивилизации, а то, что сейчас в отношении педагогов происходит - недопустимо.
С 1 сентября 2025 года в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики и Республики Мордовия началась апробацию системы оценивания поведения учащихся.
Главной задачей оценок поведения, по данным министерства просвещения РФ, служит укрепление сознательной дисциплины обучающихся, а главным критерием – выполнение своих основных обязанностей, таких как старательное обучение, прилежное поведение, активное участие в общественной жизни школы и общественно полезном труде.
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Кравцов рассказал, когда оценку за поведение введут во всех школах
27 января, 17:57
 
ОбществоРоссияТульская областьЛуганская Народная РеспубликаВалерий ФадеевСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала