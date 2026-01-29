ЕС ввел санкции против физлиц из Ирана за якобы военную поддержку России

БРЮССЕЛЬ, 29 янв - РИА Новости. Евросоюз ввёл санкции против четырёх физических лиц и шести организаций из Ирана за якобы военную поддержку России, говорится в опубликованном заявлении на сайте совета ЕС.
"Военная поддержка Ираном... России продолжает представлять прямую угрозу безопасности ЕС. Сегодня Совет ЕС также ввёл ограничительные меры против четырёх физических лиц и шести организаций в рамках специального санкционного режима ЕС - с особым акцентом на поддерживаемую государством иранскую программу разработки и производства БПЛА", - сообщается на сайте совета.
В документе уточняется, что в список санкций вошли Khojir Missile Development and Production, структура иранской программы баллистических ракет, и Sahara Thunder - иранская внешнеторговая компания, действующая как подставная структура министерства обороны и материально-технического обеспечения вооружённых сил Ирана.
"Совет ЕС также вводит санкции против других частных компаний, поставляющих критически важные компоненты Корпусу стражей исламской революции или связанных со структурами, задействованными в иранской ракетной программе", - добавляется в заявлении.