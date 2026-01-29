Рейтинг@Mail.ru
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков - РИА Новости, 29.01.2026
12:39 29.01.2026
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков - РИА Новости, 29.01.2026
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков
Страны Европы начинают постепенно остывать к теме Украины, решимость ЕС поддерживать Украину имеет свои ограничения, считает член конституционного комитета... РИА Новости, 29.01.2026
Страны Европы начинают остывать к Украине, заявил Пушков

Пушков заявил о постепенном остывании Европы к теме Украины

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Страны Европы начинают постепенно остывать к теме Украины, решимость ЕС поддерживать Украину имеет свои ограничения, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность быстрого вступления Украины в Евросоюз. Его слова передает немецкая газета Die Zeit.
"Создается ощущение, что при всей внешней горячей поддержке Киева, особенно на уровне бессмысленных заявлений (здесь особенно отличился (президент Финляндии Александр – ред.) Стубб, призвавший в Давосе "верить в победу Украины"), Европа начинает постепенно "остывать" к Украине", - написал Пушков в своём Telegram-канале.
Сенатор отметил, что решимость Европы поддерживать Украину имеет "свои ограничения".
"Вот и канцлер Мерц заявил, что Украина в обозримые сроки не сможет вступить в ЕС, а весь процесс "займет годы". Тема же ее вступления в НАТО вообще снята", - констатировал политик.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что не верит в способность Украины выполнить критерии для вступления в ЕС. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, вступление Украины в сообщество разрушило бы венгерскую экономику. Орбан также заявил, что Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. Он заявил, что хочет "конкретную дату" в договоре "об окончании войны".
